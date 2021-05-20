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Aselsan'dan 35.5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi

Aselsan, aviyonik sistemlerin ihracatı ile ilgili 35.5 milyon dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

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Aselsan, aviyonik sistemlerin ihracatı ile ilgili toplam 35.5 milyon dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladı.

Şirketten KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik aviyonik sistemlerin ihracatı ile ilgili toplam bedeli 35.538.737 ABD Doları tutarında bir sözleşme imzalamıştır" ifadelerine yer verildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2022-2023 yıllarında gerçekleştirileceği belirtildi.