Aselsan'dan 379 milyon liralık imza

Aselsan, bir müşterisiyle 379 milyon lira tutarında bir sözleşme imzaladı.

Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, Aselsan ile yurt içi bir müşteri arasında Akıllı Şehir Projeleri kapsamında, toplam bedeli 379 milyon 74 bin 326 lira tutarında bir sözleşme imzalandığı belirtildi.

Söz konusu sözleşme kapsamında teslimatların 2022 yılında yapılacağı ifade edildi.