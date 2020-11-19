ASELSAN'dan 38,8 milyon dolarlık uluslararası sözleşme

ASELSAN, uluslararası bir müşterisi ile elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracatına ilişkin 38,8 milyon dolarlık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Şirketin yeni iş sözleşmesine ilişkin açıklaması, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

ASELSAN tarafından KAP'a yapılan açıklamada, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında elektro-optik ve haberleşme sistemleri ihracatıyla ilgili, toplam bedeli 38 milyon 822 bin 74 dolar tutarında 3 adet satış sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeler kapsamında teslimatlar 2021-2022 yıllarında gerçekleştirilecektir" denildi.

Öte yandan, açıklama detaylarında, yeni iş ilişkisinin ortaklık faaliyetlerine etkisine ilişkin, "Şirketin cirosunu olumlu etkileyecektir" değerlendirmesi yapıldı.