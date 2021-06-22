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Aselsan'dan 42,6 milyon euroluk anlaşma

Aselsan, uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon euro tutarında bir sözleşme imzaladı.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Aselsan, yeni iş sözleşmesine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu. 

Aselsan'ın açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 euro tutarında bir sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.