Aselsan'dan 42,6 milyon euroluk anlaşma
Aselsan, uluslararası bir müşterisi ile 42,6 milyon euro tutarında bir sözleşme imzaladı.
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Aselsan, yeni iş sözleşmesine ilişkin Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklamada bulundu.
Aselsan'ın açıklamasında, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin kullanımına yönelik toplam bedeli 42 milyon 594 bin 650 euro tutarında bir sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.
Açıklamada, sözleşme kapsamında teslimatların 2023 ve 2024 yıllarında gerçekleştirileceği, yeni iş ilişkisinin şirketin cirosunu olumlu etkileyeceği değerlendirmesi yapıldı.