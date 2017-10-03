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ASELSAN'dan 51 milyon dolarlık sözleşme

İmzalanan 51 milyon dolarlık sözleşme Ağ Destekli Yetenek projesinin tedarikini kapsıyor.

ASELSAN'dan 51 milyon dolarlık sözleşme
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ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ, Milli Savunma Bakanlığı ile 51 milyon dolarlık sözleşme imzaladı.

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile Milli Savunma Bakanlığı arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı olan Ağ Destekli Yetenek (ADY) Projesi'nin tedariki ile ilgili olarak toplam bedeli 51 milyon dolar olan bir sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

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