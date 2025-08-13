ASELSAN’dan 54 milyon dolarlık ihracat hamlesi

ASELSAN, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisiyle radar ve komuta kontrol sistemlerinin doğrudan satışına yönelik önemli bir ihracat sözleşmesine imza attı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yapılan açıklamada, toplam tutarı 54 milyon dolar olan anlaşmanın, ASELSAN’ın uluslararası pazardaki güçlü konumunu pekiştireceği ifade edildi.

Sözleşme kapsamında teslimatların ve projeye ilişkin detayların önümüzdeki dönemde kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.