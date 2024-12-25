ASELSAN'dan 58,6 milyon dolarlık imza!
Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, adı açıklanmayan bir Türki cumhuriyetle askeri teknoloji anlaşması yaptı. Anlaşmanın elektro-optik ve haberleşme sistemlerini kapsadığı, tutarın ise 58,6 milyon dolar olduğu kaydedildi.
Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaparak yeni sözleşmeyi duyurdu.
Şirket, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.
Açıklamada, "ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.