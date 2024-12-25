ASELSAN'dan 58,6 milyon dolarlık imza!

Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaparak yeni sözleşmeyi duyurdu.

Şirket, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzaladı.

Açıklamada, "ASELSAN, Türk Devletleri Teşkilatı üyesi bir ülke ile elektro-optik ve haberleşme sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 58,6 milyon dolar olan ihracat sözleşmeleri imzalamıştır." denildi.