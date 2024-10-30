ASELSAN'dan 58,6 milyon Euro'luk satış sözleşmesi
Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, yeni bir iş sözleşmesine daha imza attı. ASELSAN, STM adlı teknoloji şirketiyle 58,6 milyon Euro'luk satış sözleşmesi imzaladı. Sözleşme kapsamındaki askeri teknoloji Asya ve Pasifik bölgesindeki bir ülkeye gönderilecek.
ASELSAN ile STM arasında 58,6 milyon avro tutarında satış sözleşmesi imzalandı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"ASELSAN ile STM arasında Asya ve Pasifik bölgesindeki bir ülkenin kullanımına yönelik, elektronik harp süiti, radar sistemleri, dost-düşman tanıma sistemi ve uzaktan komutalı silah sisteminden oluşan faydalı yüklerin ihracatına ilişkin toplam tutarı 58 milyon 626 bin 94 avro olan satış sözleşmesi imzalanmıştır."