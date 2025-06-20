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ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme

ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70 milyon 626 bin avro olan sözleşme imzalandı.

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ASELSAN'dan 70,6 milyon euroluk sözleşme
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ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi AŞ (TÜRASAŞ) arasında hızlı trenlerde kullanılacak alt sistemlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 70 milyon 626 bin avro olan sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme kapsamında teslimatlar, 2025-2028 yıllarında gerçekleştirilecektir." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA