ASELSAN'dan 78 milyon dolarlık imza!
Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, iki farklı kıtada faaliyet gösteren bir şirketle sözleşme imzaladı. Havacılık alanında imzalanan sözleşmenin tutarı 78 milyon dolar olarak açıklandı.
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Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, Ortadoğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir şirketle sözleşme imzaladı.
Haber, ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) duyuruldu.
Açıklamada, "ASELSAN ile Orta Doğu ve Afrika Bölgesinde faaliyet gösteren bir müşterisi arasında, Hava Elektro-Optik faydalı yüklerinin satışına ilişkin toplam tutarı 78 milyon dolar olan ihracat sözleşmesi imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.