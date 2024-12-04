ASELSAN'dan 84 milyon dolarlık iş anlaşması
Türkiye'nin önde gelen savunma şirketlerinden ASELSAN, yeni bir iş anlaşması duyurdu. Şirket, HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığında hava araçları için 84 milyon dolarlık sistem satacak.
ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığı arasında dost-düşman tanıma, seyrüsefer ve haberleşme sistemlerinin tedariki kapsamında 84 milyon 44 bin 241 dolarlık sözleşme imzalandı.
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN ile HAVELSAN-TUSAŞ iş ortaklığı arasında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçları için hava araçlarına yönelik Dost-Düşman Tanıma, Seyrüsefer ve Haberleşme Sistemlerinin tedariki kapsamında toplam bedeli 84 milyon 44 bin 241 dolar olan sözleşmeler imzalanmıştır." ifadelerine yer verildi.