ASELSAN'dan gövde gösterisi: Yeni mühimmatlar hedefi tam isabet vurdu

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA) ile gerçekleştirilen atış testlerinde, ASELSAN’ın geliştirdiği yerli ve milli mühimmatların başarılı sonuçlar elde ettiğini duyurdu.

Görgün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

🚀 Yeni kabiliyetler sahada kendini gösteriyor.

Bayraktar AKINCI TİHA ile gerçekleştirilen atış testlerinde;

🔹 yaklaşım sensörlü, parçacık etkili ASELSAN TOLUN-F,

🔹 sığınak delici, milli sert hedef tapalı ASELSAN TOLUN

tek sortide hedeflerini tam isabetle vurdu. 💥

Bu başarılı atışlar; Aselsan’ın geliştirdiği mühimmat teknolojilerinin, Baykar platformlarıyla ne kadar uyumlu ve etkin çalıştığını bir kez daha ortaya koydu.

Millî çözümlerle hava gücümüzü adım adım daha ileriye taşıyoruz. 🇹🇷

👏 Emeği geçen Aselsan ve Baykar ekiplerini gönülden tebrik ediyorum.