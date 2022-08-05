ASELSAN'dan maaşlara yüzde 55 zam kararı

ASELSAN, 9 bini aşkın çalışanına yüzde 55 oranında zam yaptı. Zam 1 Temmuz 2022’den itibaren geçerli olacak.

Ayrıca asgari geçim indirimi uygulamasının kaldırılmasından dolayı, çalışanlara her ay net 500 TL yapılan ek ödeme 650 TL olarak güncellendi.

ASELSAN’ın yönetim kurulu kararı 26 Temmuz’da yaptığı toplantıda aldı. Genel Müdür Haluk Görgün'ün konuya dair yaptığı açıklama şu şekilde: