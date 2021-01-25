ASELSAN'dan pandemide 450 milyon $'lık ihracat

Esra ÖZARFAT



BURSA - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi’nin düzenlediği yılın ilk Müstakil Düşünceler Toplantısı’nda konuşan ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, “ASELSAN 2020 yılında pandemiye rağmen 450 milyon doların üzerinde ihracat sözleşmesi imzaladı.

Normalleşmeyle birlikte gelecek yıllarda bu rakam daha da artacaktır” dedi. Görgün, şu ana kadar 70 ülkeye ihracat yaptıklarını belirterek, ‘‘Bizim gibi firmalar için ihracat seviyesi tatmin edici değil. Bu konuyu ilerlememiz ve geliştirmemiz gereken bir yön olarak görüyoruz” diye konuştu. Savunma sanayiinin yanında sivil alanlarda da önemli çalışmalar içerisinde olduklarını ifade eden Görgün, “Biz her yıl ciromuzun yüzde 7’sini Ar-Ge’ye ayırıyoruz. Projemiz olmasa da yatırım yaparak geliştirdiğimiz çözümlerimiz var. Sinyalizasyon sistemleri, akıllı ulaşım sistemleri ve sağlık sistemleri bunlardan bazıları. Örneğin pandemide herkesin çok gururlandığı yerli solunum cihazını ürettik” dedi.