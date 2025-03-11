Aselsan'dan Savunma Sanayii Başkanlığı ile dev anlaşma!
Aselsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile 107,5 milyon dolarlık yeni bir anlaşmaya imza attı. Sözleşmeler kapsamında, yeni nesil radar sistemleri tedarik edilecek. Şirket, teslimat sürecini 2026-2030 yılları arasında tamamlamayı hedefliyor.
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Aselsan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile toplam 107,5 milyon dolar değerinde sözleşmeler imzaladı.
Teslimatlar 2026-2030 yıllarında tamamlamayı planlıyor
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, bu anlaşmalar yeni nesil radar sistemlerinin tedarikini içeriyor. Şirket, projeye ilişkin teslimatları 2026-2030 yılları arasında tamamlamayı planlıyor.