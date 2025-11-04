ASELSAN'dan yüksek performans: Rekor sipariş hacmine ulaştı

Şirket, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yaptığı duyuruda, yılın 9 ayına ilişkin enflasyon muhasebesi uygulanmış finansal sonuçlarını açıkladı.

Yılın 9 aylık döneminde alınan yeni işlerde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 76 artışla 5,7 milyar dolar seviyesinde büyüme kaydedildi. İhracat odaklı büyüme stratejisini kararlılıkla sürdüren ve bu alandaki çıktılarını her geçen gün artıran ASELSAN, yılın 9 ayında doğrudan ve dolaylı 1,45 milyar dolar tutarında ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu alandaki artış yüzde 171 oranında gerçekleşti.

ASELSAN'ın bakiye siparişleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42 artışla 17,9 milyar dolarak yükselirken, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) marjı ise yüzde 25 oldu.

Aynı dönemde, seri üretim altyapılarını güçlendirmeye yönelik yatırımlar 200 milyon dolarla yaklaşık iki katına çıkarken AR-GE harcamaları yüzde 40 arttı.

ASELSAN, uzun dönemli hedeflerine ulaşmak amacıyla 2024 başında uygulamaya başladığı "aselsaneXt" programının olumlu çıktılarını toplamaya 2025'in üçüncü çeyreğinde de devam etti.

ASELSAN'ın 2025 yılı 9 aylık cirosu geçen yılın aynı dönemine göre reel olarak yüzde 12,3 büyüyerek 90,9 milyar liraya ulaştı. Söz konusu dönemde elde edilen hasılatta ÇELİKKUBBE, Radar, Elektro-Optik, Elektronik Harp, Güvenlik, Deniz ve Askeri Haberleşme Sistemlerine yönelik teslimatlar önemli pay oluşturdu.

Operasyonel verimlilik ve kurumsal dönüşüm stratejilerini faaliyetlerinin odağında tutan ASELSAN'ın ilgili dönemdeki FAVÖK marjı bir önceki yılın aynı dönemine göre 100 baz puan artarak yüzde 25 oldu.

Şirketin gerçekleştirdiği faaliyetlerden oluşturduğu FAVÖK tutarı ise bir önceki döneme kıyasla reel olarak yüzde 18 artışla 22,7 milyar lira seviyesine ulaştı. Büyüme trendine yönelik başlıca göstergelerden olan alınan iş/satışlar oranını iki yıl üst üste 2 seviyesinde tutmayı başaran ASELSAN, yakaladığı ivmeyi sürdürerek 2025'in 9 ayında bu oranı 2,5 seviyesine taşıyarak sektör ortalamaları üzerindeki seyrini korudu.

ASELSAN'ın bu dönemde hava savunma sistemlerinin tedarikine yönelik imzaladığı 1,65 milyar avro tutarındaki sözleşme, 2025'te tek seferde alınan en büyük yeni iş olarak kaydedildi. Aynı dönemde şirketin bilançosu yüzde 6 büyüdü.

AR-GE ve yatırım harcamaları arttı, borçlar azaldı

Yürüttüğü AR-GE proje sayısında Türkiye lideri olan ASELSAN'ın ilgili dönemde AR-GE harcamaları geçen yıla kıyasla yüzde 40 artarak 925 milyon dolar gerçekleşirken, seri üretim alt yapılarının güçlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen sabit yatırım harcamaları da önceki yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki katına çıkarak 200 milyon dolar oldu.

Gelecek dönemde ÇELİKKUBBE bileşenlerinin üretiminde yeni kapasite artışı sağlayacak yatırımların devreye alınmasıyla beraber ASELSAN'ın savunma sanayindeki küresel rolü daha da genişleyecek.

Finansal sürdürülebilirlik stratejisini etkin bir şekilde uygulayan şirketin, finansal borçları 2025 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 azaldı. Finansal borçların şirket aktifleri içerisindeki payı da yine aynı döneme göre yüzde 15,7'den yüzde 11,8'e geriledi. Şirketin ticari borçları da 2024 sonuna göre yüzde 13 azaldı. Geçen yılın aynı dönemine göre net borçta yüzde 40 gerileme yaşandı.

Şirketin 2024 yılı 9 ayında 1,27 olan net borç/FAVÖK oranı bu dönem 0,57 seviyesinde gerçekleşti. Böylelikle halihazırda sektör ortalamalarının altında seyreden pozisyon korunmuş oldu.

"Büyüme performansımızı sürdürürken yeni sözleşmelerdeki güçlü ivmemizi koruduk"

Açıklamada, şirketin ilk çeyrek finansal sonuçlarına ilişkin görüşleri yer alan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin gelişimi ve geleceği için uygulanan "aselsaneXt" programının çıktılarını, açıklanan her bilançoda daha somut bir şekilde gördüklerini bildirdi.

Son dönemde yakalanan güçlü büyüme ivmesini yılın üçüncü çeyreğinde de sürdürdüklerini belirten Akyol, "Yılın 9 ayında reel olarak yüzde 12,3 büyümeyi başardık. Büyüme performansımızı sürdürürken yeni sözleşmelerdeki güçlü ivmemizi de koruduk. İmzaladığımız 5,7 milyar dolar tutarında yeni sözleşmeyle bakiye siparişlerimizi tarihimizin en yüksek seviyesi olan 17,9 milyar dolara taşıdık. Bu rakamlar, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin en somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Akyol, bilançoda ciro, karlılık, borçluluk, nakit akışı gibi finansal metriklerin tamamında geçen yılın aynı dönemine göre ciddi iyileşmelerin olduğunu kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Finansal performansımız, ASELSAN'ın ne kadar doğru yönetildiğini, sadece büyümekle kalmayıp sağlıklı ve nitelikli büyüdüğünü ve önünün ne kadar açık olduğunu ortaya koyuyor. 'aselsaneXt' kapsamında, şirket içinde bu yılı verimlilik yılı olarak ilan etmiştik. Bu amaçla attığımız adımların meyvelerini de topluyoruz. Bir önceki yılın aynı dönemine göre, genel yönetim giderlerimizin yaklaşık yüzde 10 azalması, net kar marjımızdaki iyileşmeye 100 baz puanlık bir katkı sağlamış oldu. Dijital dönüşüm ve süreç iyileştirmeye yönelik attığımız adımlar da verimlilik artışına olumlu yansıdı. Bunun yanında, yüksek katma değerli ürünlerin devreye girmesi de FAVÖK marjımızın iyileşmesinde önemli bir etken oldu."

ASELSAN'ın uluslararası alanda çok az sayıda şirketin üretebildiği ürünleri geliştirdiğini belirten Akyol, "Mesela geçtiğimiz günlerde, KIZILELMA ile ilk uçuşunu gerçekleştiren AESA tabanlı MURAD atış kontrol radarımız, bunun en güzel örneklerinden birisidir. Yine bu radarı kullanarak, F-16 platformundan hava-hava füzesinin atışını da gerçekleştirdik. Yine ASELSAN'ın ondan fazla kritik sistemini taşıyan ALTAY ana muharebe tankının seri üretime başlaması da önemli bir gelişme oldu." açıklamasında bulundu.

"OĞULBEY Teknoloji Üssümüzün temelini attık"

Akyol, üçüncü çeyreğin ASELSAN için tarihi anların yaşandığı bir dönem olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı törenle ÇELİKKUBBE bileşeni 47 unsuru kahraman ordumuza teslim ettik. Bu tarihi törende, yeni OĞULBEY Teknoloji Üssümüzün de temelini attık. 1,5 milyar dolar değerindeki bu yatırım, Cumhuriyet tarihimizin tek seferde yapılan en büyük savunma sanayisi yatırımı olarak kayda geçti. Tesis tamamlandığında, Avrupa'nın en büyük hava savunma tesisi olacak. Böylece hava savunma sistemleri başta olmak üzere ASELSAN'ın birçok alandaki üretim kapasitesi önemli ölçüde artış gösterecek.

Bu tür yatırımlar, kritik teknolojilerin kazanımı ve üretimi açısından önemli olduğu kadar, nitelikli gençlerimize istihdam sağlayacakları için de değer taşıyor. ASELSAN, yüksek teknoloji geliştiren ve üreten bir şirket olarak gençlerimiz için cazibe merkezi olmayı sürdürüyor. Özellikle yurt dışından ülkemize dönüp ASELSAN'da çalışmak isteyen nitelikli gençlerimizin sayısındaki artış, bizleri gururlandırıyor. Milletimize gurur veren bu başarılarımızın arkasındaki gerçek kahramanlar olan çalışanlarımıza ve geleceğin gençlerine yatırım yapmayı sürdüreceğiz."