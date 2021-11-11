Aşhan, Rusya ve Romanya’da şirket kurmayı planlıyor

Türkiye’de günümüzde hızla ivme kazanarak gelişme gösteren hazır yemek sektörü, gıda sektörünün en önemli alanlarının başında geliyor. Özellikle son zamanlarda artan ev dışı yeme-içme alışkanlıkları ve birçok faklı alandaki kurumların hizmet talebi üzerine sektörün toplam büyüklüğü dünyada 700 milyar dolara ulaştı. Türkiye’de hazır yemek sektörü Avrupa’nın oldukça üzerinde olduğuna dikkat çeken Aşhan Yönetim Kurulu Başkanı Şemsetdin Hancı, hazır yemek sektörü büyüklüğünün dünyada 700 milyar dolara, Türkiye’de ise 70 milyar TL’ye ulaştığına dikkat çekti.

Firma olarak oldukça geniş bir hacme sahip olduklarını söyleyen Hancı, “Bu anlamda, günlük toplam 350 bin, aylık toplam 9 milyon yemek üretimi yapıyoruz. 2022 yılında yüzde 30 oranındaki büyüme hedefimiz ile 750 milyon TL olan büyüklüğümüzü 1 milyar 300 bin seviyesine ulaştırmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda, yurt dışında Azerbaycan, Gürcistan ve İran’da kurulu şirketlerimiz bulunuyor. Önümüzdeki yıl içinde Romanya ve Rusya pazarına da girerek şirket kurmayı hedefliyoruz.” diye konuştu.

İstihdamını 4 bine çıkaracak

Aşhan olarak sektörde vergi sıralamasında ilk 5’te yer aldıklarını kaydeden Şemsetdin Hancı, günde 300 binin üzerinde üretim yaptıklarını, toplam istihdamlarının ise şu anda 3 bin olduğunu bildirdi. Hancı, yeni projelerle birlikte yıl sonunda 4 bin civarı personele ulaşmayı planladıklarını söyledi.

Şirketlerinin odağında son zamanlarda sürdürülebilirliğin yer aldığını aktaran Hancı, 80 bin metrekare büyüklüğündeki toplu yemek üretim tesislerinde çevreye duyarlı dönüşüm faaliyetleriyle titiz bir çalışma yürüttüklerini vurguladı.