Aşı için Türkiye ile görüşme halindeyiz

Türkiye, Çin’den gelecek Sinovac aşısına 11 Aralık’tan itibaren uygulama takvimi verdi. Aşıyla ilgili tartışmalar neredeyse doğu-batı kavgasına dönüşmüş durumdayken, temmuzdan bu yana Faz3 testlerini yürüten Johnson&Johnson’ın ilaç kolu Janssen, bu ay sonunda sonuçları almayı, şubat ayında da ruhsat için başvuru yapmayı planlıyor. Janssen, süreçte Avrupa, Çin ve Rusya’daki bilim şirketlerinden yavaş kalmış gibi görünse de yaptığı ön anlaşmalara bakıldığında (AB’ye 200 milyon doz, ABD’ye 100 milyon doz, Kanada’ya 38 milyon doz ve İngiltere’ye 30 milyon doz, 2 milyon doz İsviçre) Batı dünyasından şimdiden onay almış gibi görünüyor.

Janssen Türkiye Genel Müdürü Demet Russ, COVID- 19 aşı çalışmalarında gelinen noktayı, Türkiye ile yürütülen süreci ilk kez DÜNYA’ya anlattı.

Ebola, HIV için de aşı geliştirmişti

Johnson&Johnson’ın 134 yıllık tarihinde birçok salgına tanıklık ettiğine dikkat çeken Russ, Janssen’in enfeksiyon hastalıklarına yönelik aşı çalışmaları bulunduğunu belirterek, “2011’de Crusell’i satın aldıktan sonra aşı çalışmalarına daha da yoğunlaştık. Ebola aşımız Temmuz 2020’de EMA’dan (Avrupa İlaç Ajansı) onay aldı. Hem ebola hem de HIV ve zikaya karşı geliştirdiğimiz aşılar bireylerde uygulandı. Şimdi aynı aşı platformu COVID-19 virüsü için kullanılıyor” dedi.

Tek dozda bitirme ihtimalimiz var

COVID-19 aşısı için çalışmalara Ocak 2020’de başladıklarını söyleyen Russ, süreci şöyle anlattı: “Martta aşı adayı belirlendi. Temmuz itibarıyla Faz1 ve 2a tamamlandı. Faz3 araştırmaları ise şu anda Brezilya, ABD, Meksika gibi ülkelerde yürütülüyor. Klinik araştırmalar için özellikle COVID-19 vaka sayılarının yüksek görüldüğü ülkeleri tercih ettik. Bizim aşının önemli bir farkı var o da hem tek hem de çift dozda bağışıklık yanıtı vermiş olması. Faz1 ve 2a’nın raporlarında tek doz ile de virüsten koruma sağlandığı görüldü. Faz3 sonunda da böyle bir sonuç alınırsa aşıyı tek doz olarak piyasaya verme ihtimalimiz güçleniyor. Biz yine de iki ayaklı çalışma yürütüyoruz” diye anlattı planlarını.

‘Türkiye’ye düzenli bilgi veriyoruz’

Türkiye’de 2009’dan bu yana klinik araştırmalara 50 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını vurgulayan Russ, işbirliği anlaşmalarıyla Türkiye’de ilaç üretimi de gerçekleştirdiklerinin altını çizdi. Russ, “Sanofi ile işbirliğine giderek Türkiye’de ortak üretim yapıyoruz. Ayrıca Abdi İbrahim ile de yeni bir anlaşma yaptık. İki ilacımızı onların tesislerinde üreteceğiz” dedi.

COVID-19 aşı adayı için pek çok hükümetle ön anlaşma yaptıklarını, Türkiye ile de ön alım koşullarını görüştüklerini anlatan Russ, “Şu anda Türkiye için karar verilmiş değil. Sürekli iletişim içindeyiz. Faz1 ve 2a’nın raporlarını sunduk, Faz3’le ilgili de verileri paylaşıyoruz. Tüm testler tamamlandıktan sonra da EMA ruhsat vermeden aşılama olmayacak. Matematik ortada, her ülkenin aşıya hemen erişimi mümkün değil. Global bağışıklık için 7.5 milyar doz aşıdan bahsediliyor. Çoğu aşının çift doz yapıldığı düşünülürse bu, yaklaşık 3.5 milyar kişinin aşılanması demek. Üretim kapasitelerine de bakıldığında 2021’de aşıyı eczaneden alabilir hale gelemeyeceğiz. Bu nedenle ülkeler erken ön alım anlaşmalarıyla vatandaşlarını korumaya almaya, aşısız kalmamaya çalışıyor” diye konuştu.

BİLL GATES VAKFI’NI BİLGİLENDİRİYORUZ FİYAT MAKSİMUM 10 DOLAR OLACAK

COVID-19 aşılarıyla ilgili “Zengin ülkelerin siparişleri kapasiteyi bitirdi” tartışmalarını sorduğumuz Demet Russ şu yanıtı verdi: “Bu süreçte CEO’muzun aldığı bir karar var: Salgının acil risk döneminde aşıyı kar amacı gütmeden dünyaya sunacağız. 1 milyar doz aşı üretmeyi planlıyoruz. Bill&Melinda Gates Vakfı’nın aşı ücretlendirme metodolojisi var. Onlara sonuçlarımızı düzenli olarak sunuyoruz. Bir denetim şirketi verilerimizi sürekli gözlemliyor. Bu, bize şeffaflık sağlıyor. Şu anda vaka başına maksimum 10 dolar olacak şekilde ön alım anlaşmalarını yapıyoruz.”

65 YAŞ ÜSTÜ GRUPTA TEST EDİLİYOR

JANSSEN aşısının Faz 1/2a çalışmalarına bin 45 gönüllü katılmış. Demet Russ, şu bilgileri verdi: “Çalışma kollarına 18-55 yaş ve 65 yaş üstü olmak üzere farklı yaş grupları dahil edildi. Testler sonunda tüm tedavi kollarında güçlü ve tutarlı hücresel ve humoral immünolojik cevap elde edildi. Daha basit bir açıklama ile Faz1/2a çalışmalarına göre, aşı bağışıklık sisteminin farklı yolaklarını aynı anda aktive ederek güçlü bir yanıt alındı. Ayrıca, tek dozda da iki doz uygulamaya benzer bir etkinliğe ulaşıldı. Humoral cevap oranları 18-55 yaş arası için yüzde 92 (her iki doz grubunda), 65 yaş üstü grupta ise doz grupları için yüzde 100 ve yüzde 83 olarak tespit edildi. Tedavi kollarının hiçbirinde Grade 4 (hayatı tehdit eden ciddi düzeyde) yan etkiye rastlanılmadı.” Aşının saklama koşullarında birkaç farklı opsiyon üzerinde çalışılıyor. Demet Russ, 2-8 derecenin bunlardan biri olduğunu ve ön alım çerçevesinde ülkelerle koşulları, dağıtım sistemlerinin durumuna göre planladıklarını ifade etti. Saklama koşullarıyla son kullanım tarihleri arasında da bağlantılar olduğuna dikkat çeken Russ, “Şu an için 2-8 derecede dağıtım opsiyonundan bahsetmek mümkün” diye konuştu.

COVID-19 TEMASLILARDA KARANTİNADA KALMA SÜRESİ 14 GÜNDEN 10 GÜNE İNDİ

SAĞLIK BAKANLIĞI, COVID-19'un yakın temaslılarında 14 gün olan karantina süresini 10 gün olarak güncelledi. Yapılan açıklama şöyle: "Yakın temaslılar 10 gün boyunca karantinada kalır. Karantina dönemi süresince herhangi bir semptom gelişmeyen kişilerin karantinası, PCR yapılmaksızın 10. günün sonunda biter ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam eder. Ayrıca yakın temaslı olan ve izlem süresince semptom gelişmeyen kişilerde, PCR testi sonucuna göre 7. günün sonunda karantina sonlandırılabilir. PCR testi, ancak kapasitenin uygun olduğu durumlarda, en erken 5. günden sonra evde numune alınarak yapılabilir. PCR testi negatif çıkan ve semptom gelişmeyen kişilerde 7. günün sonunda karantina sonlandırılır. Yakın temaslılarda karantina hiçbir şekilde 7 günden önce sonlandırılamaz. Çalışanların 8. günde işe geri dönüşleri sağlanabilir. Bu uygulama yüksek riskli kişilere bakım verilen alanlarda uygulanmaz ancak bu kişiler toplumda uyulması gereken tedbirlere devam eder. Pandemi döneminde hastalık yayılımının ve yakın temasın azaltılması amacıyla iş yerleri iyi havalandırması olan, 4 metrekareye 1 kişi çalışılacak alanlar şeklinde düzenlenmelidir.