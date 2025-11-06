Asırlık markayı millileştirip Avrupa'ya çorap satacak

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

Türkiye’nin 20 yıllık yüzde 100 yerli tekstil markası Bolero, üretim gücünü yeni bir vizyonla birleştirerek büyüme yolculuğunda yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor. Çorabın yanı sıra iç giyim ve ev giyiminde de büyüme stratejisi izleyen ve 2025’te 95 milyon TL’lik yatırım yapan marka, 2026 yılında yatırıma 126 milyon TL ayıracak.

Üretimin yüzde 75’ini ihracata veren Bolero, Baltık bölgesinde 1919 yılında kurulan İskandinav bir çorap markasını satın almaya hazırlanıyor. İsmi açıklanmayan markanın satın almasıyla ilgili imzaların 2026’nın başında atılması bekleniyor. Satın alma tutarının 3-3.5 milyon euro olarak açıklayan Bolero Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Nazif Çelebi, 2024’ten beri yapılan görüşmelerde son aşamaya geldiklerini bildirdi. Teklifin İskandinav markadan geldiğini ve söz konusu markanın 5 mağazası bulunduğunu aktaran Çelebi, “Oradaki fabrikayı da hızlıca dönüştürüp üretimi Türkiye’ye taşıyacağız. Bu yatırım Avrupa’da mağazalaşma sürecimizi başlatacak” dedi.

Anadolu’da yeni üretim tesisi kurulacak

2026’da ihracatın yanı sıra iç pazara yönelik yatırımlara da hız vereceklerini açıklayan Çelebi, gelecek yıl yaklaşık 10 milyon TL’lik yatırımla Anadolu’da yeni bir üretim tesisi kuracaklarını kaydetti. Yeni kurulacak fabrikada iç giyim ve ev giyimine ağırlık vereceklerini dile getiren Çelebi, perakende tarafında da gelecek yıl ikisi İstanbul’da olmak üzere üç mağaza açarak perakendede kontrollü büyüme kararı aldıklarını söyledi. Aynı zamanda 2026’da Bolero’ya özel yapay zeka kullanmaya başlayacaklarını duyuran Çelebi, otomasyon, dijitalleşme ve verimlilik yatırımlarının devam edeceğini belirtti. Çelebi, 110’u beyaz yakalı olmak üzere 450 çalışanları bulunduğunu aktararak, Anadolu yatırımıyla istihdamın artırılacağı bilgisini verdi.

‘Comfort Bodywear’ çatısında iç giyim

Aylık 6 milyon adet üretim kapasitesi ve 40’tan fazla ülkeye uzanan ihracat ağını 2026’da 50’den fazla ülkeye çıkarmak istediklerini belirten Çelebi, ihracat gelirlerini yüzde 15 artırmayı hedeflediklerini aktardı. Ortadoğu ve Avrupa’nın yanı sıra ABD pazarına yönelik de girişimleri olduğunu açıklayan Mustafa Nazif Çelebi, bu kapsamda şubat ayında fuara katılacaklarını duyurdu.

Firma olarak fason üretimi tercih etmediklerini, çorapta yüzde 35 kendi markalarıyla ihracat yaptıklarını dile getiren Çelebi, “Yeni dönemde Bolero, yalnızca çorap kategorisinde değil, iç giyim ve ev giyim alanlarında da ölçeklenerek “Comfort Bodywear” çatısı altında hem yerel hem de global pazarlarda büyümeyi hedefliyor. Bolero, 20 yıldır bu inançla üretiyor. Bugün ise bu üretim gücünü konfora, kaliteye ve sürdürülebilir büyümeye dönüştürerek yeni bir döneme geçiyoruz. Artık yalnızca bir çorap üreticisi değil, Türkiye’den dünyaya yayılan ilham veren bir marka olmak istiyoruz” diye konuştu.

“Türkiye’ye güveniyor Mısır’a gitmiyoruz”

Son zamanlarda Türkiye hazır giyim sektöründe yaşanan daralmalar ve Mısır’a kayan yatırımlara da değinen Mustafa Nazif Çelebi, “Biz Türkiye’ye güvenip yatırımlarımızı burada yapıyoruz. Mısır’a gitmek gibi bir planımız yok. ‘Her kriz bir fırsattır’ diyerek 2028 yılına kadar yatırım projeksiyonu ve bütçemizi yaptık. Üretilmeyeni üreterek, markaya yatırım yaparak farklı ürünlerle öne çıkmak, Türkiye’den globale uzanan bir marka olmak istiyoruz” dedi.

GES ile elektrik üretimi %80’e çıkacak

Bolero, üretim süreçlerinde enerji verimliliğini artırmak ve karbon ayak izini azaltmak amacıyla Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımını devreye aldı. İstanbul’daki üretim tesisinde kurulan sistem ile markanın elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’si artık yenilenebilir kaynaklardan karşılanıyor. Marka, 2026 itibarıyla Anadolu’da devreye alınacak yeni bir GES yatırımı ile bu dönüşümü yüzde 80’e çıkaracak. Mustafa Nazif Çelebi, bu yatırımın sadece bir enerji yatırımı olmadığını belirterek, “Üretim gücümüzü çevresel sorumlulukla birleştiren yeni dönemimizin simgesi. Artık yalnızca ürün değil, enerji de üreten bir markayız” dedi.