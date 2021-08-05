Asis Otomasyon, robot üretimini atölyeden fabrikaya taşıyacak

Hasan KUŞ / İSTANBUL

Başta akaryakıt sektörü olmak üzere, birçok sektöre yönelik otomasyon sistemleri, teknolojik hizmetler, donanım ve yazılım çözümleri üreten Asis Otomasyon, ürettiği tüm ürün ve hizmetlerin imalat, montaj ve satış sonrası hizmetlerini veriyor. Yeni robot ve elektronik ürün fabrikalarının çalışmalarına başlayan şirket, 2022 yılının ilk yarısında robot fabrikasını ve üretim binasını bitirerek devreye almayı hedefliyor.

Asis Otomasyon Genel Müdürü Yusuf Kaya, robot üretimini atölyeden fabrikaya çeviren bir yatırım hamlesi yapacaklarını söyledi. Türkiye ve dünyada bulunan rakipleri gibi entegratör bir firma olmadıklarını kaydeden Kaya, “Aksine, konusundaki tek Ar-Ge şirketiyiz. Belirli ekipmanları tedarikçilerden alıp bunları bir araya getirip yazılım üreten bir firma değiliz. Özellikle en etkin olduğumuz coğrafya olan Türkiye’de otomasyon sistemleri konusunda ilkleri yapan bir firmayız.” dedi.

Elektronikte Ar-Ge harcamalarında ilk 10’da

7 farklı şirketle ağırlıklı teknoloji olmak üzere farklı iş kollarında çalışmalar yaptıklarını belirten Yusuf Kaya, cironun yüzde 20’sini Ar-Ge harcamalarına ayırdıklarını vurguladı.

2021 yılında genel bütçenin yüzde 30’unu Ar-Ge bütçesinin oluşturacağını planladıklarını anlatan Kaya, “Geçtiğimiz günlerde açıklanan ‘Turkishtime Türkiye Ar-Ge 250 Araştırması’ kapsamında bir önceki yıl olduğu gibi yine ilk 250 firma içindeyiz. Ayrıca 2020 yılında elektrik ve elektronik sektörüne Ar-Ge'ye en fazla harcama yapan ilk 10 Ar-Ge şirketi arasındayız. 2018 yılında açılışını yaptığımız Asis Ar-Ge Merkezimiz, akaryakıt ve otomasyon sektörünün en büyük Ar-Ge merkezidir. Ar-Ge merkezi çıktılarımız olarak muhtelif sektörlere ait icat ya da inovasyon nitelikli 16 ürün patenti ve 43 adet ürün marka patentimiz bulunuyor.” diye konuştu.

Kaya, Ar-Ge merkezlerinde Yapay Zeka(AI) Grubu’nun geliştirmeye devam ettiği FuelEye projeleri ile istasyonlar için zeki ve akıllı teknolojiler geliştirdiklerinini ifade ederek, “Yapay zeka çalışmalarımızın ilk ürünlerinden biri Aytemiz ile gerçekleştirdiğimiz ‘Selfservis’ projesinde yapay zeka ve derin öğrenme algoritmaları ile donatılmış ve müşteri yönetimine farklı bir bakış açısı getiren teknolojimiz Psensör, 100’den fazla Aytemiz istasyonunda aktif olarak kullanılıyor. Diğer tarafta da hem akaryakıt sektörüne hem de genel teknolojileri içeren 4 adet farklı patent çalışmamız da devam ediyor.” açıklamasını yaptı.

Pandemi odaklı projeler geliştirdi

Pandemiye rağmen bu dönemde Ar-Ge çalışmalarına hız kazandırarak bu dönemin yaratacağı ihtiyaçlara yöneldiklerini ifade eden Yusuf Kaya, “Mesela kişi sayma sistemleri projemizi geliştirdik. Biliyorsunuz pandemi koşullarında bir ortamda bulunan kişi sayısının metrekareye bağlı olarak belirli sayıları geçmemesi gerekiyor. Bizim ürettiğimiz bu sistem ile herhangi bir kapalı alana (ofis, toplantı odası, yemekhane, mağaza, soyunma odası, fabrika, toplu taşıma araçları vb.) giren ve çıkan kişilerin sayılması, hatta sayımı yapılacak kapalı alanın çoklu girişi olması halinde her girişe çıkışa kurulan bu sistemle o alanda bulunan kesin kişi sayısının bilinmesini mümkün kılıyoruz.” diye konuştu.

Kaya, bunun yanı sıra CleanPay adını verdikleri Kağıt Para ve Kredi Kartı Dezenfekte Cihazı’nın da uyguladığı UV-C ışınları sayesinde kağıt para ve kredi kartlarının üzerinde bulunma ihtimali olan bulaşıcı hastalıkların, virüslerin, bakterilerin ve diğer zararlı mikroorganizmaların DNA yapılarını parçalayarak maksimum koruma sağladığını vurguladı.

Migros’un online siparişte ürün toplama hızını 5’e katladı

Son olarak gelişen ve değişen tüketici ihtiyaçlarına daha hızlı cevap verebilmek için yapay zeka ve sensör teknolojileri ile donatılmış otonom ürün toplama asistanı robot TARO’yu geliştirdiklerini anlatan Yusuf Kaya, “Robot, şu anda Migros’un sanal mağazalarında aktif olarak kullanılıyor. TARO, mağaza içerisinde bulunan akıllı rafların rehberliğinde en doğru ve en kısa yol haritasını çıkartıyor. Arka planda binlerce algoritmanın çalıştığı yapay zeka ve sensör teknolojilerini kullanan sistem, böylece siparişte yer alan ürünlere hızla ulaşılabiliyor. Kullanıcı dostu tasarıma sahip robot ile 3 sipariş aynı anda toplanabiliyor. Yüzde 99,9 sipariş doğruluğu ile Migros şu anda online siparişlerdeki ürün toplama hızını 5 katına çıkardı. Bundan sonraki adımımız başta iş ortağımız Migros ile beraber TARO Robot’u dünya pazarına sunarak Türkiye adına yeni başarı hikayeleri yazmak.” dedi.