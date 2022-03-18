Asisguard, elektro optik sistemlerde gelişmeyi hedefliyor

Mehmet KAYA / ANKARA

Savunma sanayiinde elektronik sistemler, elektro-optik ve çeşitli dron-silah sistemleri geliştiren ve üreten Asisguard, elektro optik sistemlerde gelişmesini sürdürüyor.

Şirketin saldırı tüfeği ve bazı küçük füzeleri fırlatma yeteneğine sahip Songar sisteminin TSK envanterine girdiğini, bazı ülkelere de ihracatının yapıldığını belirten Asisguard Genel Müdürü Barış Düzgün, bu sistemin başarısından dolayı Asisguard’ın dron üreticisi olarak algılandığını ancak geniş bir sahada yetenekleri bulunduğunu açıkladı.

Şirketin hedeflerine ilişkin açıklamalarda bulunan Düzgün, elektro-optik sistemlerde ve sınır güvenliğinde gelişmeyi hedeflediklerini vurgulayarak, Savunma Sanayii Başkanlığı’nın projesi kapsamında bine yakın zırhlı araca 360 derece durumsal farkındalık kazandırılmasına yönelik entegrasyon yeteneğini geliştirdiklerini ve teslim aşamasına yaklaştıklarını, görüş sistemi uyguladıkları 2 binden fazla zırhlı aracın da halen görevde olduğunu açıkladı.

İhracatta ekosistem yaklaşımı

Türk savunma sanayii firmalarının çok çeşitli alanlarda yetenek geliştirdiğini belirten Barış Düzgün, çok sayıda şirketle yakın ilişki içinde bulunduklarını ve ihracatta diğer firmaların yeteneklerinin de kullanılmasını önerdiklerini kaydetti.

Bu yaklaşımla ürün geliştirmenin yanı sıra pazarlamada da etkinlik sağlanabileceğini vurgulayan Düzgün, “Bir ürün satıldığında, içinde bizim de ürünümüz var ve o da satılıyor. Biz de bir ürün sattığımızda onlar da satmış oluyor. Yaklaşık 12 şirket ile karşılıklı güzel bir anlaşma içindeyiz.” dedi.

Sınır güvenliği

Türkiye’de sınır güvenliğine yönelik sistemler geliştirdiklerini ve uyguladıklarını kaydeden Barış Düzgün, bu projelerin ardından 3 ayrı ülkenin kendi ölçeklerine göre çok büyük projelerine teklif verdiklerini, Türkiye’den başka üreticilerin de sistemleri kullanılan bir çözüm önerdiklerini vurgulayarak, başarılı olmaları halinde önemli bir ciro artışı sağlayacaklarını açıkladı.

Songar ihracatı

Songar silahlı dron sisteminin Nijerya’ya yakın zamanda teslimatını yapacaklarını açıklayan Barış Düzgün, bir Asya ülkesiyle de görüşmenin son aşamada olduğunu ve 15’ten fazla sistem siparişi için çalıştıklarını, başka ülkelerle birlikte Songar ihracatının 30 adetin üzerine çıkabileceğini bildirdi.

Düzgün, 800 gramdan 2,5 kilogram ağırlığa kadar olan 2-3 eksen stabilizasyon sağlayan gimballar (görüntüleme sisteminin üzerinde bulunduğu araçtan bağımsız olarak dengelenmesi sistemi) geliştirip hem kendi dronlarında hem de farklı ürünlerde kullanılmasını amaçladıklarını belirtti.

Barış Düzgün, savunma sanayiinde küresel gelişme alanlarından birinin de küçük sürü robotları olduğunu, bu alanda çok sayıda firmanın girişimlerinin bilindiğini de açıkladı.