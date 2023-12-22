ASKO Holding Kanada’da şirket satın alıyor

ASKO Holding, 1,3 milyar TL’si hisse sahiplerine, 900 milyon TL’si banka borçları ve diğer masraflar dahil olmak üzere satın almayı toplamda yaklaşık 2,2 milyar TL’ye gerçekleştirecek. ASKO Holding, dünyanın en güçlü traktör üreticilerinden biri olan VERSATILE ve tarım ekipmanları üreticisi Farm King markalarının sahibi Kanada’lı Bühler Endüstri hisselerinin satın alınmasına yönelik anlaşma imzaladı.

Bu anlaşma ile Bühler Endüstri’nin hisselerinin yüzde 96.7’si ASKO Holding tarafından satın alındı. ASKO Holding tarafından yapılan açıklamada, satın almanın orta ve uzun vadeli stratejiler neticesinde belirlendiği ve global bir üretim şirketi olma vizyonunun önemli bir adımı olduğu belirtildi. ASKO Holding’in markaları BAŞAK Traktör, MST Makina ve diğer şirketlerinin ihracatının gelişeceği ASKO şirketlerinin dünya markası olma yolunda önemli bir adım atacakları vurgulandı.

"Yerel düşünüp, global hareket ediyoruz"

ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu yaptığı açıklamada, “Toprağın işlenmesine, metalin şekillendirilmesine, inovasyon ve teknolojiye yatırım yapmaya devam ediyoruz. Bu hedefler doğrultusunda Kanada’da kurulan, Kuzey Amerika başta olmak üzere bütün dünyaya hitap eden VERSATILE Traktör ve Farm King Tarım Ekipmanları markalarının sahibi Bühler Endüstri’yi ASKO ailesine dahil ettik” dedi. Sami Konukoğlu, “Yerel düşünüp, global hareket eden ASKO, orta ve uzun vadeli stratejileri doğrultusunda inovasyona, teknolojiye, sürdürülebilirliğe çalışanlara ve verimlilik artırıcı faaliyete yatırım yapmaya devam ediyor” diye konuştu.