ASKO, Hy-Brid Lifts’in çoğunluk hisselerini satın aldı

ASKO Holding, personel yükseltici platform ve ekipmanları üretimi yapan ABD firması Hy-Brid Lifts’in çoğunluk hisselerini satın aldı. ASKO Holding bu girişimi ile iş ve tarım makinaları sektöründe global bir marka olmanın temellerini güçlendirdi. Şirketten yapılan açıklamaya göre, Hy-Brid Lifts ile yapılan stratejik ortaklıkla ASKO Holding, yenilikçi ve yüksek kaliteli ürünlerini; daha geniş bir pazarda piyasaya sunma yolunda büyük bir adım atmış oldu. ASKO'nun Gaziantep, Sakarya, Bursa ve İzmir gibi illerde toplamda 700 bin metrekareye yakın üretim alanı bulunuyor. ASKO Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sami Konukoğlu “Hy-Brid Lifts’in yenilikçi yüksek kaliteli ürünler üretme geçmişi ve yerleşik bayi ağına sahip olmasıyla bu yatırım, ASKO’nun global pazarlara daha fazla açılma ve ABD’de genişleme stratejisine uyuyor. Bu girişimin özellikle Türkiye’den yapılacak ihracat hamlesini güçlendirecek” dedi.