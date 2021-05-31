Askon Demir, Aile-Şirket Anayasası’nı imzaladı

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli’nin demir-çelik sektöründeki öncü firmalarından Askon Demir, 2016 yılında başladığı Stratejik Eylem Planı kapsamında Aile-Şirket Anayasası’nı imzaladı.

Askon Demir’in temelleri, 1932 yılında çekirdek aile üyeleri tarafından at arabası tamiratı yapımıyla atıldı. Aradan geçen dönemde birçok başarıya imza atan şirket, 2012 yılından itibaren Thyssenkrupp Heavy Plate Europe’un Türkiye’deki tek yetkili çelik servis merkezi olmayı başardı. Askon Demir, 250 çalışanı ve yurt içinde 4, ABD’de 1 şubesine ilave olarak fazlar halinde geliştireceği Çardak Organize Sanayi Bölgesi’nde yeni fabrika yatırımına da bu yılın ikinci yarısında başlamayı planlıyor.



Stratejik Eylem Planı kapsamında hazırlandı



Üçüncü kuşağın yönetimde olduğu, dördüncü kuşağın işbaşı yapmaya başladığı Askon Demir, 2016 yılında başlattığı Gelecekte Biz Çalıştayı sonrasında hazırladığı ‘Stratejik Eylem Planını’, kurumsallaşma, dijitalleşme ve markalaşma odağında kurguladı. 2021 yılına toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın istihdam ve kaynağında kalite hedefleriyle başlayan şirket, aile şirketlerine örnek olacak bir adım daha attı ve Aile-Şirket Anayasası hazırladı.



Özel düzenlemeler yer alıyor



Yönetim Kurulu Başkanı Demiraslan Konyalıoğlu ile Yönetim Kurulu Üyeleri çocukları Okan ve Melike Konyalıoğlu’nun imzaları ile resmileşen Askon Demir Aile-Şirket Anayasası’nda aileye ilişkin değerlerden aile konseyine, gelecek neslin eğitimi, işe girişi ve yükselme şartlarından aile üyelerine sağlanan hak ve menfaatlere, ihtilafların çözümlerinden kurumsal yönetim yapılanmasına ve anayasanın güncellenmesi ile ilgili ilkeleri içeren özel düzenlemeler bulunuyor.



Aile şirketlerinde en önemli konu sürdürülebilirlik



Düzenlemeleri bir yıllık sürede profesyonel destek ve aile üyelerinin katılımıyla şekillendirdiklerini ifade eden Askon Demir Yönetim Kurulu Başkanı Demiraslan Konyalıoğlu, “Aile şirketlerinde bence en önemli ve öncelikli konu sürdürülebilirlik. Rahmetli babamın küçük bir atölyede başlattığı ve geliştirerek bize devrettiği yapı, zorlu taşların aşıldığı, içerisi emek ve özveriyle dolu, tecrübeyle pişen, uzun soluklu ve çok yönlü bir yolculuk. Bu yolculukta her neslin kendisine teslim edilen bayrağı daha iyi seviyelerde sonraki kuşağa devredebileceği yapısal ve hukuksal alt yapının kurulması, büyüyen ailelerimizde ihtiyaçtan öte bir zorunluluk. Bu alt yapı sadece sınai ve ticari faaliyetlerimizin değil, aile ilişkilerimizin sıhhati açısından da çok önemli. Bu düşünceyle şirkette aktif görev alan, almayan, halen okulları devam eden tüm çocuk ve torunlarımızın da katılımlarıyla geçen Aile-Şirket Anayasası çalışmamızı nihai hale getirerek imzaladık” dedi.