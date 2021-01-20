Aslıteks’ten güneşe yatırım

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ-Denizli’nin önde gelen örme kumaş ve baskı firmalarından Aslıteks, temiz üretim ve sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda ilk güneş enerjisi yatırımını (GES) Denizli OSB’de tesislerinde yapacak. İnkjet baskı tesisinde kurulacak 600 Kwh kapasitesinde çatı GES projesinin, enerji ihtiyaçlarının yüzde 25’ni karşılayacağını belirten Aslıteks Genel Müdürü Selim Kasapoğlu, “2023 yılına kadar kömürden enerji üretimimizi sıfırlayacağız. Bu vizyon doğrultusunda yenilebilir enerji yatırımlarımız sürecek” dedi.

Çevreci koleksiyon oluşturuyor

Babadağ’da dokuma el tezgahlarından aldığı mirası, modern ve sürdürülebilir tekstil üretimi anlayışıyla birleştiren Aslıteks, aylık 800 ton boyalı, 400 bin metre dijital baskılı kumaş üretim kapasitesi ve 400 kişilik deneyimli ekibi ile global markaların hazır giyim kumaş ihtiyacını karşılıyor. Aslıteks’in yıllık 10 milyon Euro olan doğrudan ihracatının yüzde 75’i kendi tasarımı olan koleksonlarından olu şuyor. AB’deki müşterilerine 2023 yılı na kadar kömürden enerji üretimini sıfırlayacaklarını taahhüt ettiklerini açıklayan Kasapoğlu, “Bu taahhüt ve vizyon doğrultusunda yenilenebilir enerji ve temiz üretim planlarımızı hayata geçiriyoruz. 2022 yaz sezonu için hazırladığımız kumaş koleksiyonumuzun % 95’ini sürdürülebilir elyafl ardan oluşturduk. 2019 yılında WWF ile birlikte Temiz Menderes Projesi’nde değişim öncüsü olarak yer aldık. Pandemi nedeniyle duraksayan bu projeyi bu yıl aktif hale getireceğiz. Bu vizyon doğrultusunda yenilebilir enerji yatırımlarımız sürecek” diye konuştu.