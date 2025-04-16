ASML ilk çeyrekte beklentilerin altında net ciro açıkladı

Hollanda merkezli yarı iletken üretim ekipmanı tedarikçisi ASML, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin açıklamaları, hem yatırımcılar hem de küresel yarı iletken sektörü açısından dikkatle takip edildi.

Net ciro tahminlerin altında kaldı

ASML'nin ilk çeyrekteki net cirosu, piyasa beklentisi olan 7,83 milyar euro seviyesinin altında 7,74 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu durum, çip üretim sektöründe talebin beklenenden daha yavaş toparlandığına işaret ediyor.

Net rezervasyonlar düşüşte

Şirketin net rezervasyonları da zayıf bir performans gösterdi. ASML, ilk çeyrekte 3,94 milyar euro rezervasyon bildirdi. Oysa analistlerin beklentisi 4,89 milyar euro seviyesindeydi. Bu fark, şirketin ileriye dönük siparişlerinde potansiyel bir yavaşlamaya işaret ediyor.

Net kâr beklentileri aştı

Zayıf ciro ve rezervasyon verilerine karşın, şirketin net kârı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ekonomistlerin 2 milyar 279 milyon euro düzeyindeki tahminine karşılık, ASML 2 milyar 355 milyon euro net kâr açıkladı.