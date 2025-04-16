ASML ilk çeyrekte beklentilerin altında net ciro açıkladı
Yarı iletken sektörünün en büyük tedarikçilerinden ASML, 2024 yılının ilk çeyreğine ait finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, net ciro ve rezervasyonlarda piyasa beklentilerinin altında kaldı. Net ciro 7,83 milyar euro tahminine karşılık 7,74 milyar euro olarak gerçekleşti. Net rezervasyon ise 3,94 milyar euro ile 4,89 milyar euroluk beklentinin gerisinde kaldı. Ancak net kâr, beklentilerin üzerinde geldi. Analistler, çip üretim makinelerine yönelik talepte potansiyel bir yavaşlamaya dikkat çekiyor.
Hollanda merkezli yarı iletken üretim ekipmanı tedarikçisi ASML, 2024 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin açıklamaları, hem yatırımcılar hem de küresel yarı iletken sektörü açısından dikkatle takip edildi.
Net ciro tahminlerin altında kaldı
ASML'nin ilk çeyrekteki net cirosu, piyasa beklentisi olan 7,83 milyar euro seviyesinin altında 7,74 milyar euro olarak gerçekleşti. Bu durum, çip üretim sektöründe talebin beklenenden daha yavaş toparlandığına işaret ediyor.
Net rezervasyonlar düşüşte
Şirketin net rezervasyonları da zayıf bir performans gösterdi. ASML, ilk çeyrekte 3,94 milyar euro rezervasyon bildirdi. Oysa analistlerin beklentisi 4,89 milyar euro seviyesindeydi. Bu fark, şirketin ileriye dönük siparişlerinde potansiyel bir yavaşlamaya işaret ediyor.
Net kâr beklentileri aştı
Zayıf ciro ve rezervasyon verilerine karşın, şirketin net kârı beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ekonomistlerin 2 milyar 279 milyon euro düzeyindeki tahminine karşılık, ASML 2 milyar 355 milyon euro net kâr açıkladı.