ASML'nin piyasa değeri 500 milyar doları aştı

Hollandalı çip üretim ekipmanı tedarikçisi ASML Holding'in piyasa değeri, en büyük müşterilerinden Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.'nun (TSMC) 2025 yılına ilişkin rekor düzeyde sermaye harcaması planlarını açıklamasının ardından 500 milyar doların üzerine çıktı.

Yarı iletken sektöründe genel bir iyimserlik

ASML hisseleri, Amsterdam Borsası'nda yüzde 6'nın üzerinde değer kazanarak şirketin piyasa değerini 443,34 milyar Euro'ya (516,25 milyar dolar) taşıdı. Hisselerdeki yükseliş, yarı iletken sektöründe genel bir iyimserliği de beraberinde getirdi.

Piyasadaki hareketlilik, dünyanın en büyük sözleşmeli çip üreticisi TSMC'nin bu yıl 52 milyar ile 56 milyar dolar arasında sermaye harcaması yapmayı planladığını duyurmasının ardından hız kazandı. Söz konusu tutarın, geçen yıla kıyasla yüzde 27 ile yüzde 37 arasında artışa işaret ettiği belirtildi.

Citigroup (Citi) analistleri, müşterilere gönderdikleri değerlendirme notunda, TSMC'nin harcama planlarının ASML'nin yanı sıra ASM International ve BE Semiconductor Industries gibi yarı iletken ekipman üreticileri açısından belirgin biçimde olumlu olduğunu vurguladı. Söz konusu hisselerde yüzde 9 ve yüzde 7'yi aşan artışlar görüldü.

7 milyar Euro'luk sipariş

Yılbaşından bu yana ASML hisselerindeki yükseliş yüzde 25'e ulaşırken, UBS ve J.P. Morgan analistleri şirketin dördüncü çeyrekte yaklaşık 7 milyar Euro tutarında sipariş aldığını tahmin ediyor. Siparişlerin büyük bölümünün TSMC'nin yanı sıra Samsung Electronics ve Intel gibi önemli müşterilerden geldiği ifade ediliyor.