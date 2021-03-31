"Asnak ile lojistik maliyetlerde yüzde 15'e kadar tasarruf sunuyoruz"

Koronavirüsün tedarik zincirinde fiyatlandırma çıtasını yukarı çektiğini belirten Asnak Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fırat Çivi, şirketlerin konteyner başına yüklendiği maliyetlerin ise 2020'den bu yana yaklaşık 4 kat arttığını bildirdi.

Taşımacılıkta artan maliyetlere çözüm olarak geliştirdikleri lojistik teknolojisi platformu Asnak ile nakliye operasyonlarında yüzde 15’e kadar tasarruf imkanı sunduklarını aktaran Çivi, uygulamayı 2020 yılı Eylül ayında faaliyete aldıklarını anımsattı.

Asnak ile lojistik sektöründeki firmaları dijital platformda bir araya getirdiklerini söyleyen Çivi, "Böylece nakliye ihtiyacı duyan şirketlere karşılaştırma yapma imkanı sunarak en iyi fiyata ulaşmalarını sağlıyoruz. Uygulamamızda deniz, kara ve hava taşımacılık hizmetlerinin yanı sıra Yanı sıra 'Tersine Lojistik' apsiyonu da bulunuyor. 'Tersine Lojistik' apsiyonuyla boş kasayla yapılan sürüşler en aza indirilerek lojistik şirketlerinin taşıma kapasitelerinden daha fazla faydalanabilmelerinin önünü açıyoruz." şeklinde konuştu.

Uygulamaya kayıtlı 40 lojistik şirketi bulunuyor

Asnak'ı endüstri 4.0 konseptiyle geliştirdikleri dile getiren Fırat Çivi, "Asnak ile sunduğumuz uçtan uca hizmet sayesinde nakliyeye ihtiyaç duyan kuruluşlar, lojistik şirketlerine en hızlı ve kolay yöntemle erişip, kendileri için sunulan tekliflerin hepsini sadece birkaç tuşa basarak görebiliyor. Operasyon süreci de uygulama içinde online olarak takip edilebiliyor. Şuanda Asnak’a kayıtlı 40 adet lojistik şirketi bulunuyor ve önümüzdeki süreçte sektördeki oyuncuların yüzde 90’ını sisteme dahil etmeyi hedefliyoruz." dedi.