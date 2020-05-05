Asnur Mobilya’dan tedarikçilerine kriz desteği

05 Mayıs 2020

Esra ÖZARFAT



Asnur Mobilya, birlikte çalıştığı üretici, tedarikçi, malzemeci ve ustalara Covid-19 salgını sürecine özel ödeme kolaylığı içeren 4 maddelik bir mektup gönderdi. Asnur Mobilya Genel Müdürü Ayhan Sekmen imzasıyla gönderilen mektupta, zor günler yaşayan mobilya sektöründe birlikte çalıştıkları üretici, tedarikçi, malzemeci ve ustaların sıkıntılarını bir nebze de olsun azaltabilmek için 4 maddelik bir program hazırlandığı ve tüm ticaret yaptıkları fabrika ve esnafların bu kapsama alındığı kaydedildi. Asnur Mobilya’nın sağlayacağını beyan ettiği ödeme kolaylıklarını içeren 4 maddede şunlar yer aldı:

“Bayrama kadar açık hesap alacakları olanlar ihtiyaç duyulması halinde ayın 10’unu beklemeden bize bildirmeleri halinde ödemeleri anlaşmaları ne şekildeyse aynı şartlarda gönderilecektir. Nisan ve mayıs aylarına ait tüm çek ve senetlerimiz rakam ve adet fark etmeksizin ihtiyaç duyulması halinde nakit olarak bono üzerindeki rakam ne ise birebir ödenecektir. Alacağımız olan firmalar ve ürünleri alınmamış bağlantı çekleri dahil. Haziran, temmuz ve ağustos aylarına ait çek, senet, müşteri bonoları dahil tüm bonolar piyasa ritüellerine uygun olan yüzde 10 nakit ödeme iskontosu, eylül, ekim, kasım ve aralık aylarına ait olanlara yüzde 15 nakit ödeme iskontosu kullandırılacak ve kalan ödeme nakit olarak ödenecektir. Gerek duymayan firmalarımızla çalışmalarımız rutin her zamanki gibi devam edecektir.”