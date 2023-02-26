Asortie Mobilya: Geleceğin antikalarını üretiyor

2023 yılında en yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sunan, bunun yanı sıra Türkiye’nin Ödüllü Klasik Mobilyası da olan Asortie A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, yeni stratejilerle mobilya ihracatı konusunda bu senede iddialı olduklarını dile getirdi.

Türkiye’nin ödüllü mobilya markası

Murat Erat: “Ülkemizde mobilyaların gerek kalitesi gerek modellerin şıklığı ve el işçiliği ile üretilmesi, özel projeler halinde kullanıcılara sunulması önemli. Bir de kurdaki dalgalanmalar yurt dışındaki kullanıcıların taleplerini yoğunlaştırmış durumda. Ürünlerimizin tamamı Avrupa, ABD, Afrika ve birçok deniz aşırı ülkeye adrese teslim olarak gönderilmektedir.” dedi.

Dünyaca ünlü isimler tercih ediyor

Dünyaca ünlü birçok politikacının, iş adamının ve sanatçının evini dizayn eden Asortie Mobilya’nın yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, Michale Jackson’un da vefat ettiği yatak odasını kendilerinin tasarladıklarını belirtti. Aynı zamanda yine ünlü sanatçının evinde bulunan sinema odası ve müzik odası dekorasyonunda kendileri tarafından yapıldığını belirtti.

VİP ofisleri dekore ediliyor

Klasik saray mobilyaları tasarlayan ve üreten Asortie Mobilya markası ile birçok ülkenin devlet başkanlarının, politikacıların, sanatçı ve iş adamlarının VİP ofisleri dekore ediliyor. Alanında uzman yerli ve yabancı mimar ekibiyle İtalyan, İspanyol, Arap ve Türk motifleri ile tasarladığı mobilyaları ile yaşam mekânlarına zengin bir zarafet kazandırıyor.

Gelişime açık ve çözüm odaklı

Yaptığı başarılı Ar-Ge çalışmaları ve teslim ettiği çok sayıda lüks projeler ile adından bahsettiren ve kısa sürede dünyanın bilinen mobilya markası haline gelen Asortie Mobilya’nın Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat, başarılarını, gelişime açık, çözüm odaklı çalışan, başarıyı seven uyumlu bir ekip olmalarına borçlu olduklarını söyledi.



