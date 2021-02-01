Asos, iflas eden Arcadia'ya bağlı 4 markayı satın aldı

İflas eden Arcadia Group'a bağlı TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarını Asos satın aldı.

Asos'tan yapılan açıklamada, Kasım 2020'de iflasını açıklayan Arcadia Group'a bağlı TopShop, Topman, Miss Selfridge, HIIT markalarının 295 milyon sterline satın alındığı, anlaşmanın gruba ait mağazaları ise kapsamadığı belirtildi.

Arcadia Group'un mağazalarına alıcı bulunamaması durumunda gruba bağlı 444 mağazanın kapanması ve 13 bin kişinin işten çıkarılması bekleniyor.

Asos, 7 Ocak'ta yaptığı açıklamada, İngiltere'nin Lichfield kentinde 90 milyon sterlinlik ek yatırımla 2 bin kişiye istihdam sağlayacak yeni bir depolama merkezi kuracağını duyurmuştu.

Asos'un vergi öncesi kârı, Ağustos 2020 itibarıyla yıllık bazda 109 milyon sterlin artarak 142,1 milyon sterline yükselmişti.