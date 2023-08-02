Asperox, Granfondo’ların ‘temizlik sponsoru’ oldu

Aralarında milli sporcuların bulunduğu Asperox Bike Pedia Racing Team isimli kendi takımını da kuran Asperox, İstanbul’da start alıp Ankara, İzmir ve Bursa’da devam edecek bisiklet yarışlarında parkurların ve bisikletlerin temizliğini üstlenecek. Asperox’un Granfondo ile buluşmasına ilişkin konuşan Beyaz Kağıt Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Doğrul; “Bisiklet çevreye zarar vermeyen, kullanıcısına hem fiziksel güç hem de tasarruf sağlayan bi araçtır.

Ayrıca biyoçeşitliliğe sağladığı fayda sebebiyle de son 100 yılın en önemli araçlarından biri. Bu yüzden de daha güzel bir geleceğe pedallamak istedik. Çünkü bisiklet kirletmiyor, çevreye zarar vermiyor ve kullanıcısına hem ekonomik açıdan tasarruf hem de fiziksel olarak güç katıyor” dedi.

“Mutluluk, sporla mümkün”

Yarışa ilişkin konuşan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın da, “Tek amacımız insanımızı mutlu kılmak. Bu da sporla mümkün. Her branşı desteklemek ve her yaş grubunun spor yapmasını istiyoruz" dedi