ASPİLSAN, lityum iyon silindirik pil üretimi makinelerini teslim aldı

ASPİLSAN Enerji, proje bazlı devlet yardımı verilmesi uygun görülen ASPİLSAN Enerji Li-iyon Pil Üretim Tesisi için gerekli makineleri teslim alarak Kayseri’ye ulaştırdı.

Tesis için gerekli makine sistemleri üretiminin Güney Kore'de tamamlandığını belirten ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, 2021 yılı Eylül ayında ASPİLSAN Enerji mühendislerinin de katılımıyla makinelerin fabrika kabul testlerinin titizlikle yapıldığını bildirdi. Özsoy, 2 Aralık 2021'de Güney Kore'den yola çıkarılan makine sistemlerinin 3 Ocak 2022'de Türkiye'ye ulaştığını ve toplam 79 konteynerle Kayseri'ye getirildiğini söyledi.

ASPİLSAN Enerji olarak kuruldukları tarihten bugüne kadar ülkenin teknoloji ve yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşabilmesini sağlamak için çalıştıklarını belirten Özsoy, şunları kaydetti: "ASPİLSAN Enerji, bu yeni yatırımıyla birlikte bölgede tek pil hücresi üreten şirket haline gelecektir. Bu konuda da dışa bağımlılığımız sona erecek ve tamamen milli teknolojiyle yerli üretim yapar hale geleceğiz. Yatırımımızla ülkemiz bu teknolojide ilk adımlarını atmış, yeni çağa başlamış olacaktır. Üretilen her teknolojik ürünün bir parçası niteliğindeki pil ve bataryaların ülkemizde üretiliyor ve teknolojisinin gelişiyor olması, bizim bu kritik bileşen konusunda dışa bağımlılığımızı ortadan kaldıracak ve cari açığın azaltılmasında önemli bir adım olacaktır. Zaman içinde de maliyet azaltıcı tedbirler geliştirmek suretiyle çok daha rekabetçi duruma gelmeyi ve yıllık 220 MWh üretim kapasitesiyle dışa bağımlılığı azaltmayı planlamaktayız."

Seri üretime nisan sonu başlanması planlanıyor

ASPİLSAN Enerji olarak bu yatırımların ülkeye nikel-manganez-kobalt (NMC) kimyasında ve silindirik tipte pil tasarımı geliştirilmesi ve üretim metodolojisine yönelik teknoloji kazandırmış olacağını belirten Özsoy, şunları söyledi: "Nisan ayı sonu gibi seri üretime başlayacak olan 25 bin metrekarelik kapalı alana sahip lityum iyon pil üretim tesisimizle ülkemiz lityum-iyon teknolojisiyle tanışacak ve üretimini gerçekleştirecektir. Lityum iyon pil üretim tesisimizde hem savunma sanayi hem de diğer sektörlerin ihtiyacı olan batarya sistemlerinin üretiminde kullanılan hücreleri üretmiş olacağız. Üreteceğimiz hücrelerle telsiz, silah sistemleri, gece görüş, jammer batarya sistemleri ve bunların yanında e-bisiklet, e-scooter, telekom bataryaları, robotik sistem bataryaları, medikal bataryaları, ev araçları bataryaları ve enerji depolama sistemleri gibi diğer sektörlerde kullanılan bataryaların üretilmesi de mümkün olacaktır.”