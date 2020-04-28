Assan Alüminyum, "Great Place to Work" seçildi

28 Nisan 2020

Yassı alüminyum sektöründe yer alan Assan Alüminyum, insan kaynağına yaptığı yatırım ve sahip olduğu çalışma kriterleri dolayısıyla "Great Place to Work/En İyi İşveren" olmaya hak kazandı.

Assan Alüminyum'dan yapılan açıklamaya göre, Kibar Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Assan Alüminyum, yıllık 300 bin tonluk kurulu levha ve folyo kapasitesi ile yassı alüminyum sektörünün Türkiye'deki en büyük, 100 bin tona ulaşan mevcut alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa'nın ise en büyük 3 üreticisinden biri konumunda bulunuyor.

30 yılı aşkın süredir küresel çapta sektör ayrımı olmadan tüm ölçeklerdeki şirketlere mükemmel iş yerlerini inşa etmeleri konusunda danışmanlık hizmeti veren bağımsız kuruluş Great Place to Work Enstitüsü, aynı zamanda güçlü kurum kültürüne sahip ve çalışanları tarafından en iyi işveren olarak tanımlanan şirketleri ödüllendiriyor.

Great Place to Work Enstitüsü'nün yüksek güven kültürüne sahip "harika iş yeri" kriterlerini sağlayan Assan Alüminyum, sektöründe "Great Place to Work" unvanını alan ilk şirket oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, "En İyi İşverenler 2020" listesinde yer almaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenilirlik, şirketimizin temel değerlerinden biri. Bu ilke üretimden ihracata, insan kaynaklarından müşteri ilişkilerine kadar her alanımızda bize yol gösterici oluyor. Yüksek güven kültürüne sahip iş yeri kriterlerini yerine getirerek Great Place to Work olmamız, bu alanda gösterdiğimiz çabanın ne denli isabetli olduğunu gösteriyor. Assan Alüminyum ailesi olarak, kurum kültürümüzü güçlendirme çalışmalarımız devam edecek. Sürdürülebilirliği odağımıza aldığımız bu dönemde, ekibimizin gelişimini ve iş yerindeki mutluluğunu artıracak projelere imza atacağız."