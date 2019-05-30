Assan Alüminyum, verimliliği artıracak

30 Mayıs 2019

Sürdürülebilirlik konusunda yeni adımlar atmayı planladıklarını ve otomotiv sektöründe kayda değer girdi sağladıklarını söyleyen Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Bu kapsamda sahip olduğumuz geri dönüşüm tesisiyle, geri kazanımı yüzde 100 mümkün olan alüminyumu etkili biçimde geri dönüştürüyoruz. Karbon ayak izini azaltmak için de bünyemizde bulunan yenilenebilir enerji tesisimizde, üretim tesislerimizin bir senelik elektrik enerjisi tüketiminin neredeyse tamamı kadar temiz enerji üretiyoruz” dedi.

Firmalarının bin 500 çalışanı bulunduğunu söyleyen Göksal Güngör; rulo, levha, folyo ve boyalı alüminyum ürünleri ile otomotiv, ambalaj, distribütör, inşaat, dayanıklı tüketim ve ısıtma-soğutmaya kadar çok çeşitli sektörlere hizmet verdiklerini vurguladı.

Alüminyumun dayanıklı, kolay şekil verilebilen, hafif, elektrik ve ısı iletkenliği yüksek bir malzeme olmasıyla otomotiv sektörü için ideal bir ürün olduğu bilgisini veren Güngör, “Özellikle hafifliği sayesinde tüm ulaşım araçlarında yakıt tasarrufu sağlıyor. Assan Alüminyum olarak otomotiv sektörüne, alüminyum levha ve folyo ürünleri tedarik ediyor, bu alandaki satışlarımızda her geçen yıl büyüme kaydediyoruz. Sunduğumuz ürünler, işlendikten sonra ısı kalkanı, oto radyatörü, bagaj kapağı ve oto plakası gibi son ürünlere dönüşüyor” diye konuştu.

Assan Alüminyum’un 2018’in son çeyreğinden itibaren satışlarının yaklaşık yüzde 80’ini ihraç ettiğini dile getiren Göksal Güngör bugün itibariyle Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda gibi Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere yaklaşık 70’ten fazla ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti.

Hizmet verdikleri otomotiv, inşaat, ambalaj, dayanıklı tüketim gibi sektörlerin hepsinin farklı alanlarına yönelik önemli pazar paylarına sahip oldukları ürünlerinin bulunduğuna dikkat çekti. Ayrıca, çeşitli ülkelerdeki lojistik tesisleri ile müşterilerine özel tedarik zinciri çözümleri sunduklarını anlatan Güngör, “Avrupa’daki etkinliğimizi devam ettirirken, Kuzey Amerika gibi bölgelerde de faaliyetlerimizi artırıyoruz. Tüm bunlara ek, uluslararası dernekler ve sivil toplum kuruluşları aracılığıyla global trendleri yakından takip etmeye ve sektörümüzün geleceğiyle ilgili aktif roller almaya devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

Yıllık 60 bin ton alüminyum boyama kapasitesi bulunuyor

Öte yandan, Assan Alüminyum’un Kibar Holding çatısı altında 1988 yılında kurulduğuna değinen Göksal Güngör, bugün itibarıyla İstanbul, Tuzla ve Kocaeli Dilovası tesislerinde yıllık 300 bin tona ulaşan kurulu levha ve folyo kapasitesine sahip oldukları bilgisini verdi. Bunun yanında rulo boyama tesislerinde yıllık 60 bin ton alüminyum boyama kapasitelerinin bulunduğunun altını çizen Güngör, şunları kaydetti: “Türkiye’nin yassı alüminyum sektörünün lider kuruluşuyuz. Türkiye üretiminin ve ihracatının yarıdan fazlasını karşılayan Assan Alüminyum, İSO’nun Türkiye’nin en büyük ilk 500 sanayi şirketi sıralamasında 38’inci sırada bulunuyor. Ayrıca, 100 bin tona ulaşan mevcut alüminyum folyo üretim kapasitesiyle Avrupa’nın en büyük üç üreticisinden biri konumunda.”

“İnovatif çözümler geliştirmek için çalışıyoruz”

Tescillenmiş Ar-Ge merkezleri ile müşteri ve paydaşları için değer yaratan inovatif çözümler geliştirmek için çalıştıklarını ifade eden Göksal Güngör, daha kaliteli ve verimli iş sonuçları elde etmek amacıyla sürekli iyileştirme çalışmaları gerçekleştirdiklerini anlattı. Proses inovasyonları sayesinde, sektöre ve müşterilerimize özel geliştirdikleri ürünler, müşterilerimizin nihai üretimlerinden ve ürünlerinden daha iyi performans almalarına olanak sağladıklarını ileten Güngör, “Bu sayede müşterilerimizin gözünde Assan Alüminyum, hem hızlı değişen rekabet koşullarına göre esnek çözümler sunan, hem de uzun süreli ve güvene dayalı ilişkilere önem veren bir iş ortağı olarak konumlanıyor” ifadesini kullandı.