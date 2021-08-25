Assan Alüminyum’dan 95 milyon dolarlık yeni yatırım planı

"Geleceği tüketmeden üretiyoruz" sloganı doğrultusunda üretimden yönetime, tedarik zincirinden geri dönüşüme uzanan geniş bir yelpazede bütüncül bir sürdürülebilirlik yaklaşımı benimseyen Assan Alüminyum, bu doğrulta yatırımlarına devam ediyor.

Son iki yılda yaklaşık 60 milyon dolarlık yatırım gerçekleştiren firma, 2021-2024 döneminde de değeri 95 milyon dolara ulaşacak, üretim kapasitesini 360 bin tonun üzerine taşıyacak yeni yatırımlar planlıyor.

Yeni yatırımların odağında sürdürülebilirlik var

Yatırımlara ilişkin bilgi veren Assan Alüminyum Genel Müdürü Göksal Güngör, “Güvenilirlik, esneklik, yenilikçilik ve sürdürülebilirlik değerlerimiz ışığında faaliyetlerimizle hem ülke ekonomimize katma değer yaratmaya hem de dünyamıza ve çevremize karşı sorumluluklarımızı yerine getirmeye devam ediyoruz. Sürdürülebilirlik şirketimizin en önemli gündem maddesi. Global alüminyum sektörü inisiyatifi ASI’dan (Aluminium Stewardship Initiative) hem Tuzla ve Dilovası üretim tesislerimizin hem de geri dönüşüm tesisimizin sürdürülebilirliğini tescil edici nitelikte olan provizyonel Sürdürülebilirlik Performans Standardı Sertifikası’nı da aldık. 2024 yılına kadar planladığımız yeni yatırımların odağında sürdürülebilirlik yer alacak.” dedi.

Yeni yatırımlardan soğuk hadde hattı yatırımı ve eski soğuk hadde hattının kapsamlı modernizasyonunun katma değer ve sürdürülebilirlik noktasında çok önemli olduğunu belirten Güngör, 4 yıl içinde gerçekleştirecekleri yatırımlar arasında yer alan, Achenbach firmasıyla anlaşmasını yaptıkları yeni soğuk hadde hattı ve eski soğuk hadde hatlarının kapsamlı modernizasyonla daha da güçleneceğini aktardı.

Döküm hattı sayısını 24’e çıkaracak

Yeni soğuk hadde hattının sofistike ölçümleme ve kontrol sistemleriyle tüm süreci tam otomasyonla kontrol altında tuttuğuna dikkat çeken Güngör, şöyle konuştu: “Ek olarak elektrik sarfiyatı ve verimlilik açısından sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik önemli bir yatırım olacak olan hat rejeneratif sistemli tahrik sistemi ile daha az elektrik tüketimi sağlayacak. Yatırımın tamamlayıcı ünitesi olan 'airpure' hava temizleme sistemi ise hadde bacasından buharlaşan hadde yağını hava üfleme sistemi ile ayrıştırarak daha da çevre dostu hale getiriyor. Ayrıca kademeli olarak satın alımını planladığımız önce 3, sonraki sene 2 döküm hatlarımızla birlikte, toplam döküm hattı sayımız 3 sene içinde 24’e ulaşacak, böylece Avrupa ve Amerika’nın en büyük sürekli döküm kapasitesine sahip olacağız. Yine bu yatırımlara ek olarak döküm tesislerimizde karbon salımımızı daha da düşürerek filtrasyon sistemi kurma planımız mevcut. Yatırımlarımız bu sayede şirket olarak karbon ayak izimizi azaltma hedefimize de önemli katkı sağlayacak. Son olarak bu hatlar hem alüminyum rulo ve levha, hem de folyo ürünleri üretme kabiliyetine sahip olmasıyla da özel. Bu sayede yatırımımızla farklı pazar segmentlerine ürün üreterek esneklik değerimize olan bağlılığımızı ve etkin risk yönetimimizi ön plana çıkarıyoruz. Sürdürülebilirliğin kurumsal yönetişim boyutuna da bu doğrultuda önemli katkı sağlıyoruz.”

Yeni yatırımlarla kapasite 360 bin tonun üzerine çıkacak

Yeni yatırımların katma değeri yüksek ürünleri üretmelerine de olanak sağlayacağına dikkat çeken Güngör, yatırımla yeni soğuk hadde hattının daha teknolojik ve hızlı olacağını söyledi.

Yeni yatırımlarla beraber dayanıklı tüketim, otomotiv, ısıtma soğutma sektörlerinin yanı sıra inşaat sektörüne de çok daha etkin hizmet vereceklerini söyleyen Güngör, yatırımlar tamamladığında toplam kapasitelerinin 360 bin tonun üzerine çıkacağını bildirdi.

Güngör, bu yıl içerisinde de ince folyo üretim kapasite ve kalite artışına yönelik yatırımlardan, hadde yağı geri dönüştürme tesisi gibi sürdürülebilirlik yatırımlarına, yeni tav fırınlarından verimlilik projelerine, dijitalleşme projelerinden döküm kabiliyetinin artırılmasına kadar bir dizi mevcut yatırım planlarının olduğunu bildirdi.