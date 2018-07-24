Assan Foods 20. yılını kutladı

24 Temmuz 2018

Türkiye’nin en büyük ketçap, mayonez ve sos üreticisi olan Assan Foods, sektördeki 20’inci yılını geleneksel sezon açılışıyla birlikte kutladı. Her yıl olduğu gibi mevsimin ilk hasadı domateslerin Susurluk Fabrikası’na gelişini çiftçilerle birlikte karşılayan ve çiftçilere başarı ödülü veren şirket, 20. yıl kutlamaları kapsamında bir de özel konser düzenledi.

Kibar Holding Kurucu ve Onursal Başkanı Asım Kibar, Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, Kibar Holding CEO'su Haluk Kayabaşı ve Assan Gıda Genel Müdürü Hakan Koçoğlu’nun ev sahipliğinde düzenlenen törene, 24. dönem TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu başta olmak üzere çok sayıda konuk, çalışanlar ve bölgeden pek çok çiftçi katıldı.

"Sos kategorisinde en büyük üreticiyiz"

Törende bir konuşma yapan Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar, her bir anı üretimle, yenilikle, büyümeyle, insanına ve ülkesine katkı sağlamakla geçen 20 yılın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. 20 yıl boyunca elde edilen başarılar için çiftçilere ve çalışanlara teşekkür eden Kibar; “1998 yılı Mart ayında fabrikamızın temelini attıktan sadece birkaç ay sonra üretime başladık. Fabrikamızı bu kadar kısa sürede hizmete sunmakla kalmayıp, zamanın en yeni ve en modern teknolojisiyle donattık. Bugün 20. yaşımıza geldiğimizde, iki tesisimizde ürettiğimiz 300’den fazla ürün çeşidimizle 4 kıtada, 30’dan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Günde 4 bin 500 ton taze domates işleyebiliyor, 2,5 milyon adet ürün üretilebiliyoruz. Türkiye’nin ketçap, mayonez ve sos kategorilerinde en büyük üreticisiyiz. Sektörümüzün lideriyiz, yurt içinde ve yurt dışında önde gelen gıda şirketlerinin ilk tercihlerinden biriyiz” dedi.

"Her yıl 3 yeni sos lansmanı yapacağız"

Konuşmasında Kibar Grubu ailesi olarak, ilk günkü heyecanı yaşadıklarını söyleyen Ali Kibar sözlerine şöyle devam etti: “Hep aynı azim ve kararlılıkla yatırıma, çalışmaya, üretmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz yıl 6 milyon euroluk yatırım yaptığımız tesislerimizi, geliştiriyor, büyütüyoruz. Salça ve sos pazarındaki uzmanlığımız ve deneyimimizle pazardaki payımızı artırmakla kalmıyor, pazarın kendisinin de büyümesini sağlıyoruz. Türkiye’deki en geniş salça ve sos portföyü ile fark yaratıyoruz, bununla da yetinmiyoruz. Colorado markamızla her yıl üç yeni sosun lansmanını yapmayı planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023 yılına kadar halihazırdaki işlerimizle birlikte, yüzde 100’lük bir büyüme hedefliyoruz.”

Önceliklerinin her zaman çiftçileri desteklemek, hayatlarını kolaylaştırmak olduğunu vurgulayan Ali Kibar, “Bu nedenle akıllı tarıma yatırım yapıyoruz. Çiftçilerin daha verimli ve ucuza mal edeceği mahsüller için TÜBİTAK ile projeler geliştiriyoruz” diye konuştu.