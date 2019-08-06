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Assan Hanil 5. fabrikayı açıyor, sırada yurt dışı var

Huyundai, Ford ve Mercedes gibi otomotiv devlerinin ana parça tedarikçilerinden Assan Hanil, Türkiye’de 5. üretim tesisini Aksaray’da faaliyete geçiriyor. Yurt dışına yatırım da şirket gündeminde.

Assan Hanil 5. fabrikayı açıyor, sırada yurt dışı var
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