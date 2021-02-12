Assan Panel, ikinci yurtdışı yatırımını Azerbaycan'a yapıyor

Kibar Holding grup şirketlerinden Assan Panel, yurt dışı yatırımlarına Ürdün’den sonra Azerbaycan ile devam ediyor.

Kibar Holding'den yapılan açıklamaya göre, Assan Panel ile Azerbaycan'ın en önemli teknoloji ve sanayi merkezi Sumgayıt Texnologıyalar Parkı (STP) stratejik ortaklık kuruyor. Panel sektöründe kurulacak yeni ortaklıkla şirket faaliyetlerini, Assan Panel – STP Azerbaycan olarak sürdürecek.

Azerbaycan'ın en önemli teknoloji ve sanayi merkezi STP’nin iştirakıyla planladığı ortaklık ile başta Türk cumhuriyetleri olmak üzere Rusya ve Asya pazarlarına ihracat hedefleyen Assan Panel, global marka olma yolunda hızla ilerliyor.

"Assan Panel, global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kibar Holding CEO’su Haluk Kayabaşı, Azerbaycan'da yatırım yapma fırsatından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, iki ülkenin önde gelen gruplarının ilk ortak girişiminin yeni açılımlar ve fırsatlar getirmesini beklediğini kaydetti.

Kayabaşı "Grubumuz, Cumhuriyet tarihinin yarısına tanıklık eden, Türkiye sanayiinin gelişmesinde kaldıraç rolü üstlenen, değişime öncülük eden misyonuyla bugün global bir marka haline geldi. 2012'de grubun da ilk yurtdışı yatırımı olan Ürdün yatırımından sonra ikinci yurtdışı yatırımına imza atan şirketimiz Assan Panel, sektöründe global marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Assan Panel'in alanında önemli uzmanlık ve bilgi birikimi var. Bu birikimi Azerbaycan’a taşıyacağız." dedi.

"Türk cumhuriyetleri ve bölgeye ihracat imkanı sağlayacak"

Assan Panel Genel Müdürü İhsan Tolga Akar ise, yatırımın Türk cumhuriyetlerindeki ilk yatırımları olduğu belirterek, "Assan Panel ve Kibar Holding’in ilk yurtdışı yatırımı olan Ürdün'deki şirketimiz ile sadece Ürdün'e değil, Mısır, Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri gibi bölgeye de satış yapma imkanına kavuştuk. Şimdi Azerbaycan ile birlikte tüm Türki Cumhuriyetler'e, Kafkaslar'a hatta Rusya ve Asya ülkelerine ihracat yapma fırsatı yaratacağız. Assan Panel'in 85 ülkeye ihracat yapan, güçlü bilgi birikimi ve deneyimi de bu süreçteki en önemli itici gücümüz olacak." değerlendirmesinde bulundu.