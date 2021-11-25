Asset, beş yılda tüm ana kıtalara yatırım planlıyor

2003 yılında kurulan Asset Lojistik’in dünya genelinde 90’dan fazla ülkede uluslararası acente ağı bulunuyor. Yaklaşık 250 kişilik istihdam sağlayan Asset, tüm taşıma modlarında hizmet sunuyor. Türk Hava Yolları tarafından ‘2019’da En Çok Hat Geliştiren Acente’ ve ‘2020’de Pazar Payını En İstikrarlı Şekilde Arttıran Acente’ ödülleri de alan şirket, taşımacılığın yanı sıra express kurye, depolama ve gümrükleme hizmetleri de sunuyor.

Optimus yazılımı, zaman ve maliyet avantajı sunuyor

Asset Lojistik, intermodal taşımacılık kapsamında Avusturya, Almanya, Belçika, Hollanda, İngiltere -Macaristan, Çek Cumhuriyeti ve İtalya’ya e 45’ lik ekipmanlar ile kara + tren ve deniz + tren taşımacılığı ile kapıdan kapıya hizmet veriyor. Asset Lojistik İntermodal Operasyon Müdürü Saliha Ergün, “Bize nakliye talebi ile gelen müşterilerimize en uygun taşıma modunu belirleyerek taşımlarını gerçekleştiriyoruz. Bu taşımalarda ürün ve ihtiyaca göre 45’HCPW Box Konteyner ve SWB tabir edilen tenteli konteyner ile hizmet veriyoruz” dedi. Şirket büyük ölçekli firmaların yanı sıra KOBİ’lere de hizmet sunuyor. Asset Lojistik olarak, teknolojiye mümkün olan en üst düzeyde özen gösterdiklerinin altını çizen Ergün, “Şirket olarak geliştirdiğimiz Optimus adlı yazılımımız ile müşterilerimize hem zamandan hem maliyetten tasarruf ettiriyoruz. Intermodal alanında da yine teknolojiyi takip ediyor yatırımlarımızı ekipman üzerine yoğunlaştırarak hedefl erimizi büyütüyoruz” diye konuştu.

Marka yapılanması devam eden şirket yurt dışında da yatırımlarını hızlandırdı. Almanya ve İtalya’da ofis yatırımlarının yanı sıra dağıtım merkezlerinin kurulması süreci de başlatıldı. Saliha Ergün, beş yıllık stratejisi kapsamında tüm ana kıtalarda kendi ofisleriyle hizmet vermeyi hedefl ediklerini söyledi.

Bu yıl intermodalde büyüyecek

2022 yılında Intermodal alanında daha da büyümeyi hedefl ediklerini belirten Ergün, “Bunun için uzman bir intermodal departmanı oluşturduk. Tüm komple TIR taleplerinde müşterilerimize Intermodal çözüm imkanlarını da sunuyoruz. Aynı zamanda sektörü de sürekli takip ederek yeniliklerden haberdar olarak kendimizi bu alanda güncel tutmaya dikkat ediyoruz” dedi.

Pandemiyle birlikte e-ticaretteki büyümeye dikkat çeken Saliha Ergün, bu süreçte dijitalleşmenin de giderek daha fazla önem kazandığını belirterek, “Bu gelişmeler lojistik ve gümrük tarafında krizi fırsata çevirmemizi sağladı. Günlük ihtiyaçlarımızdan, eğitim ihtiyaçlarımıza kadar birçok alanda alışveriş alışkanlığımız değişti. 2020 yılının Ocak ayında hayata geçirdiğimiz yeni markamız Asset Worldwide Express özellikle e-ticaret kapsamında gönderim yapan Türk ihracatçısına destek olmak amacıyla görev aldı. Kısa sürede pazarda hızla büyüyen markamız bugün İstanbul Anadolu ve Avrupa yakasındaki operasyon merkezleri ile hizmet vermeye devam ediyor” diye konuştu.

"Yurt içinde intermodal altyapısı yetersiz"

Sektöre yönelik değerlendirme yapan Saliha Ergün, şunları söyledi:

"İntermodal, kara yoluna ciddi bir alternatif oluşturuyor. Aynı zamanda CO2 salımını düşürerek çevreye önemli bir katkı sağlıyor. Uluslararası şirketlerin intermodal talepleri her gün daha da artıyor ve gelecek yıllarda da artarak devam edeceğine inanıyoruz. Intermodal uluslararası tarafta (TIR-Ro-Ro-tren) sağlıklı büyüyor ama ama yurt içi taşımasında henüz yeterli olmadığını düşünüyorum. Artan ve artacak olan taleplere cevap vermek için kamu yetkililerin özellikle yurt içindeki raylı sistemin geliştirmesini görmek isteriz. Bunun yanı sıra yine yurt içi Ro-Ro taşıması ile desteklenmeli."

INTERMODAL DEPARTMANI KURDU

Asset Lojistik İntermodal Operasyon Müdürü Saliha Ergun, "Uzman bir intermodal departmanı oluşturduk. Tüm komple TIR taleplerinde müşterilerimize Intermodal çözüm imkanlarını da sunuyoruz. Aynı zamanda sektörü de sürekli takip ederek yeniliklerden haberdar olarak kendimizi bu alanda güncel tutmaya dikkat ediyoruz" dedi.