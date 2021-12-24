Asset GLI, yeni web sitesini hizmete aldı

Toplam 7 lokasyonda ve 300’e yakın çalışanıyla gümrük müşavirliği ve danışmanlık alanlarında faaliyet yürüten Asset Grup, Asset Global Logistic İntegration'nun (Asset GLI) web sitesini yeniledi.

Yenilen ara yüzüyle devreye hizmete alınan site, ilk kurulduğu günden bu yana devam eden turuncu rengi, logo ve marka kimliğiyle uyumlu şekilde dizayn edildi.

Asset GLİ bünyesindeki hizmetleri ve tüm alt markaları içerecek şekilde tasarlanan site, aynı zamanda şirkete ait güncel gelişmeleri de kamuoyu ile doğrudan paylaşabilme imkanı sunuyor.

Öte yandan web sitesine bağlı olarak kurulduğu günden bu yana lojistik sektörüne hem mevzuat hem de danışmanlık içeren sektörle ilgili bilgilerin paylaşıldığı bir blog sayfası da bulunuyor.