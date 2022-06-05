Asset, mikro ihracatla Avrupa’ya 2, Amerika’ya 4 günde ulaşıyor

Müşterilerine 200’e yakın ülkede hızlı kurye imkanı sunan Asset Worldwide Express, e-ticarette gümrük maliyetlerini azaltacak çözümler sunmaya devam ediyor.

Müşterilerine kapıdan kapıya teslimat imkanı sunan firma, her ay yaklaşık 35 bin ürün ve 85 ton tutarında gönderiyi dünyanın dört bir yanındaki adreslere taşıyor.

Karayolu ve havayolunda E-ticaret Gümrük Beyannamesi (ETGB) yetki belgesine sahip olan Asset Worldwide Express, çağrı merkezinde kayıt oluşturulmasının ardından zarf, paket, hediye, koli veya değerli eşya gibi 300 kg ağırlığın altındaki her türlü gönderiyi, müşterilerin kapısından alarak, yurtdışındaki teslimat adreslerine elden teslim ediyor.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, ürünün kimliği niteliğindeki bir gümrük beyannamesi olan ETGB ile mikro ihracat yapanlar için gümrük maliyetlerini ve prosedürleri minimuma indiren Esset, ayrıca, gönderim sürecinin tek panelden yönetilmesi, depolama ve iade süreçlerinin takip edilmesiyle de müşterilerine uçtan uça hizmet alabilme imkanı sunuyor. Asset Worldwide Express, en çok giyim, ev tekstili, dekorasyon, anne-bebek ve tasarım ürünlerinin yurtdışına satışında tercih ediliyor.

“Mikro ihracat revaçta”

Mikro ihracat modelinin, yurtdışı ihracat gönderilerinin yetkilendirilmiş hızlı kargo firmaları tarafından elektronik ortamda beyan yapılabilmesine olanak sağladığı belirtilen açıklamada, “Bu model, yurt dışında küçük ebatlarda ve düşük ağırlıklarda ürün satışını kolaylaştırıyor. Klasik ihracattan farklı olarak mikro ihracatta, yurt dışında satış yapmak için İhracatçılar Birliği kaydı ve gümrük müşavirliği hizmeti veren bir firma ile çalışmak da gerekmiyor. Bu sebeple 300 kg ağırlığı ve 15 bin Euro değeri aşmamak kaydı ile, küçük çaplı ihracat gönderileri için yaygın olarak tercih edilebiliyor.” denildi.