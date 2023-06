AssisTT, ‘Contact Center World Ödülleri’nden birincilikle döndü

Takip Et

AssisTT, çağrı merkezi sektörünün uluslararası düzeydeki en prestijli ödüllerinden biri olan Contact Center World tarafından EMEA Bölgesi’nde gerçekleştirilen The 2023 Top Ranking Performers in the Contact Center World Awards’ta birincilik ödülünün sahibi oldu.

AssisTT, Grup Yöneticileri için açık hava ve sınıf eğitimlerinden web seminerlerine, oyunlaştırmadan ve proje çalışmalarına bir gelişim yolculuğu olarak tasarlanan “Grup Yöneticisi Gelişim Programı” ile ‘En İyi Gelişim Programı’ kategorisinde altın ödülün sahibi olarak başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, Çağrı Merkezi sektörü için son derece önemli bir yere sahip olan Contact Center World Awards’ta bir kez daha altın ödül almaktan büyük mutluluk ve gurur duyduklarını belirterek, şunları söyledi:

“Contact Center World, çağrı merkezi sektöründeki en iyi uygulamalar alanında nitelikli araştırmalar yapan, konferans ve ödüller düzenleyen prestijli bir organizasyon. AssisTT olarak insan kaynakları uygulamalarımızla böyle prestijli platformlarda yer almak ve uluslararası alanda ülkemizi temsil etmek bizim için çok büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı. Ekiplerimizin gelişim yolculuğuna katkı sunmak amacıyla tasarladığımız bu programla aldığımız birincilik ödülü ile The 2023 Top Ranking Performers in the Contact Center World Awards’ın dünya finaline kalarak yarışma sürecinde şimdiden çok önemli bir başarı daha elde ettik. Projeyi hayata geçiren ve programa katılarak bu deneyimi yaşayan tüm çalışma arkadaşlarıma yürekten teşekkür ediyorum.