AssisTT'ten dijital dünyaya yönelik Özgür Çalışma Modeli

Türk Telekom’un müşteri deneyimi şirketi AssisTT, yeni çalışma modellerini hayata geçirmeye devam ediyor.

AssisTT, 'Özgür Çalışma Modeli' adını verdiği yeni çalışma modeliyle çağrı merkezi çalışanlarının yanı sıra üniversite öğrencileri, ev kadınları ve engelli bireyler başta olmak üzere tüm bireylere uzaktan, yarı zamanlı ve esnek çalışma imkanı sunuyor.

AssisTT, bu modelle bir yandan çalışanların yaşamlarını kolaylaştırırken, diğer yandan tam zamanlı çalışma olanağı olmayan kişilere de iş fırsatı sunarak istihdama da katkı sağlamayı planlıyor.

“Dijital dünyaya uygun bir çalışma şekli geliştirdik”

Pandeminin çağrı merkezlerinin önemini artırdığını belirten AssisTT İnsan Kaynakları ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Tüfekçi, bu dönemde kesintisiz hizmet verme bilinciyle hareket ettiklerini söyledi.

Dijitalleşmenin AssisTT’in her zaman ajandasında ilk sırada yer aldığına dikkat çeken Tüfekçi, “Dijital dünyanın yükselişi hepimizin bildiği gibi pandemi sürecinde hızlandı. Bu noktada AssisTT olarak, dijital dönüşümün dinamiklerini doğru anlayarak tüm iş süreçlerimizi bu dinamiklere entegre edip, odağımıza insanı alarak iş süreçlerimizi yeniden tasarlıyoruz. Bu çerçevede, dileyene uzaktan, yarı zamanlı ve esnek çalışma imkanı sunduğumuz Özgür Çalışma Modeli’ni hayata geçirdik. Dijital dünyaya uygun bir çalışma şekli olan bu model ile bireylerin kendi yaşam şartlarına uygun çalışma düzeni oluşturma fırsatı veriyoruz.” dedi.

Geliştirdikleri bu model ile kişilerin ofise gelmeden çalışacağı yarı zamanlı bir çözüm sunduklarını anlatan Tüfekçi, bu modelle bireylerin günde 4 ya da 5 saat çalışarak, diğer sorumluluklarına daha fazla zaman ayırabileceğini vurguladı. Bu modelin özellikle eğitimine devam ederken gelir elde etmek isten öğrenciler, çocuklarına bakmak durumunda olan ancak aile bütçesine katkıda bulunmak isteyen ebeveynler ve engelli bireyler için çok daha anlamlı olduğunu ifade eden Tüfekçi, modelin bir yandan istihdama katkı sağladığı ve toplumsal fayda da yarattığını aktardı.