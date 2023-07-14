Associated Press haber arşivini ChatGPT'ye taşıyor

OpenAI şirketinin yapay zeka modeli Chat GPT, uluslararası haber ajansı The Associated Press’in (AP) 1985’ten bu yana ürettiği haber arşivine erişim sağlayacak.

Teknoloji şirketi OpenAI ve AP haber ajansının yaptığı anlaşma kapsamında Chat GPT, AP’nin arşivine erişecek. AP de Open AI’ın teknoloji üretim tecrübesinin gelişimine destek olacak.

Finansal kısmı gizli olacak

Bu sayede yapay zeka, AP’nin 1985’ten bu yana ürettiği yazılı haber arşivine erişerek kendi sistemini eğitebilecek.

Diğer yandan anlaşmanın finansal kısmının ise gizli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Anlaşma, yapay zekanın iletişim alanındaki etkinliği konusunda, yapay zeka araçlarının diller üzerindeki güçlü hakimiyeti dolayısıyla yayılan yanlış bilgilerin, insan yazımlarından ayırt edilmesinde güçlük çıkarabileceği düşünülüyor.

Yapay zekayı “eğitmek” amacıyla kullanılan sanat, müzik ve yazı gibi fikri mülkiyetlerin telifinin nasıl sağlanacağı da sorgulanıyor.

4 binden fazla yazar dava açmıştı

"Telif hakkı ihlali" iddiasıyla 4 binden fazla yazar Google, Microsoft, Meta ve OpenAI gibi şirketlere dava açmıştı.

AP, halihazırda yapay zekayı metin yazımında kullanmamasına karşın başka yapay zeka türlerinden raporlar ve spor özetleri oluşturmak için faydalanıyor.

AP’nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Kristin Heitmann, yapay zekanın, tarafsız haber içeriğinin gelişen teknoloji için gerekli olduğunu vurguladı.

AP ve OpenAI'nin yaptığı ortak açıklamada da yapay zeka sistemlerinin, sorumluluk sahibi bir şekilde kullanılacağına inanıldığı belirtildi.

ABD Federal Ticaret Komisyonunun (FTC), ChatGPT'yi geliştiren OpenAI hakkında, kişisel itibarları ve verileri riske atarak tüketiciyi koruma yasalarını ihlal edip etmediğine ilişkin soruşturma başlattığı bildirilmişti.

Komisyon, OpenAI'dan "gerçek kişiler hakkında yanlış, yanıltıcı veya aşağılayıcı ifadeler" oluşturan ürünleriyle ilgili alınan tüm şikayetlerin ayrıntılı açıklamalarını sunmasını istemişti.​​​​​​​