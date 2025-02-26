Aston Martin çalışanlarının yüzde 5'ini işten çıkaracak

İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin, küresel iş gücünün yüzde 5’ini azaltacağını duyurdu. Şirket, bu kapsamda 170 çalışanıyla yollarını ayırarak 25 milyon sterlin (yaklaşık 31,6 milyon dolar) tasarruf sağlamayı amaçlıyor.

Aston Martin tarafından yapılan açıklamada, işten çıkarmaların şirketin gelecekteki yatırımlara kaynak oluşturma stratejisinin bir parçası olduğu vurgulandı. Açıklamada, “Gelecekteki planlarımız için yeterli kaynak sağlamak amacıyla organizasyonel düzenlemeler yapmaya başlıyoruz” ifadelerine yer verildi.

Lüks otomobil pazarında zorlu dönem

Aston Martin, son dönemde artan maliyetler ve küresel ekonomik belirsizlikler nedeniyle finansal açıdan zorlu bir süreçten geçiyor. Elektrikli ve hibrit araçlara olan talebin yükselmesiyle geleneksel spor otomobil üreticileri dönüşüm sürecine girerken, maliyet optimizasyonu büyük önem taşıyor.

Şirketin 2025 ve sonrası için yeni model yatırımları yapacağı bilinirken, bu işten çıkarmaların verimlilik artışı ve sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtiliyor.