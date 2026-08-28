Astor, ABD’de tabanı genişletecek ihracatın payını yüzde 70’e çıkaracak

Recep ERÇİN

Türk transformatör üreticisi Astor Enerji, gelecek dönem hedeflerini ve finansal sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı. Düzenlenen basın toplantısına Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal ve Astor Enerji CFO’su Olcay Doğan şirket faaliyetleri ve pazarı gelişmelerine ilişkin değerlendirmelere bulundu.

Katılımcılara yönelik bir sunum yapan Olcay Doğan, dünyadaki transformatör talebini karşılamak için 500 milyon dolarlık bir yatırımı hayata geçirdikleri ve son 2 yılda 450 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını söyledi. Katma değerli tarafta rekabet daha az olduğu için yüksek teknoloji içeren ürünlere yöneldiklerini ifade eden Doğan, “ABD’den çok önemli siparişler alıyoruz. ABD’deki küresel markalarla çalışıyoruz. 1,9 milyar dolarlık bekleyen siparişimiz var. Bunun 1,3 milyar doları ABD’den. Diğeri yurt içi ve Avrupa ülkeleri.

ABD pazarında daha da derinleşmek istiyoruz. Önümüzdeki dönemde ABD’de de üretim yapmayı düşünüyoruz. İlk aşamada 730 milyon dolarlık bir sipariş aldık. Daha sonra farklı siparişler de geldi. Müşteri tabanını genişletmeye devam ediyoruz” dedi. ABD’de siber güvenliğe ilişkin yapılan düzenlemelerin Türkiye için avantaj teşkil edeceğini dile getiren Doğan, “Astor olarak hem Avrupa hem ABD standartlarına göre bütün ihtiyaçları karşılayabilir durumdayız. Biz Türkiye’de üretilmiş en büyük transformatörü ürettik. Biz bütün güç sevilerindeki trafoları üretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

İletken yatırımı maliyet avantajı sağlayacak

“Yatırımlar yapıyoruz geri dönüş süresi bakımından EBİTDA ve FAVÖK önemli” diyen Doğan, şunları anlattı: “Talebin artmaya devam etmesini bekliyoruz. 2035’lere kadar devam edecek bir süreç olacağını öngörüyoruz.

Maliyet azaltıcı gelir artırıcı geliştirmeler üzerinde çalışıyoruz. Daha teknoloji yoğun bir fabrikada daha az personelle üretim yapacağız. Enerjimizi kendimiz üreterek, kendi ihtiyacımızı karşılayacağız. İletken fabrikası da kurduk. Dışarıdan alıyorduk ve üretimimizin yüzde 30-35’ine denk geliyordu. Bunu kendi tesislerimizde üretmeye başlayacağız. Belli ürün gruplarını üretebilir durumdayız. Yurt içi ve yurt dışına da bir miktar satış da düşünüyoruz. Önemli bir maliyet avantajı sağlayacak.

Fiyatlar cephesinde en kârlı ürün güç trafoları. Hem oransal hem miktarsal olarak artmaya devam edecek. İhracat payını artırıyoruz. Yıl sonunda yüzde 52’ye çıkaracağız. Önümüzdeki dönemde de yüzde 70’e çıkaracağız. Finansmana erişimle ilgili hem yurt içi hem yurt dışı bir problemimiz yok. Yatırımın geri dönüş süresi, kâr marjları iyi seviyede. Yüzde 35’lik pazar payımız var. Avrupa’da da sayılı firmalardan biriyiz. Yeni fabrika devreye girince dünyadaki sayılı tesislerden biri olacak. 120’den fazla ülkede varız.”

Son çeyrekte ABD etkisi belirginleşecek

Yılın son çeyreğinde ABD siparişlerinin başladığı dönem olacağını ve hem ciro hem kârda etkisini göreceklerini dile getiren Olcay Doğan, şu bilgileri paylaştı: “2027 yılı başında yeni fabrikada üretime başlamayı planlıyoruz. 3 milyar dolarlık bir teorik ciroya ulaşma hedefimiz var. Yatırım yapıyor ve büyük siparişler alıyor olmamıza rağmen net pozisyonunuzu koruyoruz. Biz uygun maliyet ve vadelerle finansmana erişim imkanına sahibiz. Bekleyen siparişler tamamen sözleşmeye bağlanmış işler. ABD’ye çok güçlü girdik, konsantrasyon çok yüksek değil mi diye soruluyor evet yüksek. Ama ABD’de 30’a yakın çalıştığımız müşteri var. İspanya bizim için önemli bir pazar. Afrika ve MENA bölgesinde önemli gelişmeler var. ABD’de kısıtlama olsa bile alternatif pazarlar mevcut. Suriye de önemli gelişmeler var. Ukrayna tarafı önemli. Yeni siparişlerle ilgili görüşmeler sürüyor.”

Feridun Geçgel’in yatırım rotasında üç ayrı bölge var

Toplantıda söz alan Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel, “Bizim yatırımlarımız durmayacak” mesajı verdi. Gümrük vergilerinin yüksek olduğu ülkelere yatırım yapmayı düşündüklerini ifade eden Geçgel, bu konuda Türk Cumhuriyetlerini hedef olarak işaret etti. “Türk Cumhuriyetleri bizim pazarımızken Çin’e kaptırdık. Birinci öncelik elimizde güçlü olan doneleri öne çıkarmak. Fabrika yatırımımızın temelinde de bu var” diyen Geçgel, “sözlerini şöyle sürdürdü: “Yeni fabrika yatırımımızı en başta ABD’de düşünüyorduk.

Ama 3-4 seneyi bulacağını gördük. Türkiye’de arsamız hazırdı. Sekiz ayda bitirebiliyoruz. Bizim üretimde kritik malzemelerde yurt dışına bağımlılık var ama ikili ilişkilerimiz çok önemli. Bunu sağlayabiliyoruz. İlerde önce ABD daha sonra İspanya’ya yatırım düşünüyoruz. Türk Cumhuriyetlerini düşünüyoruz. Ukrayna da benim için insanı açıdan çok önemli. Savaşın sürdüğü dönemde oraya gittim. Orada insanı olarak bulunmak lazım. Öncelik verdiğimiz bir ülke. Oraya gidince savaşın kötü yüzünü görüyorsunuz.”

İşçilik maliyetlerinin enflasyon ve döviz kuru nedeniyle yükseldiğini belirten Geçgel, “İstihdamımız 3 bin ama 5 bine çıkarmak istiyoruz. Dünyada bu ürünler yaşlanıyor, teknoloji gelişiyor, bunlar alan gelişime açık bunların hepsine hazırız. Dünyada karanlık fabrikalar dönemi başladı. Çin’e gidip görmenizi isterim” ifadelerini kullandı.

Türkiye, korumacılıkta avantajlı durumda

Astor Enerji Genel Müdürü Hakan Ünsal, “Avrupa ve ABD’de kısıtlamalar var. Amaç Çin’i bir yerde durdurabilmek. Dünyanın imalatını Çin yapıyor. ABD artık, ‘Siber güvenliği nasıl sağlayabilirim? Nasıl kendimizi koruma altına alabiliriz?’ diye çalışıyor. Bizim Türkiye olarak avantajımız güvenilir olmamız. Şu an pozitif durumdayız. Hızlı termin yapıyoruz. Bu tamamen arz talep meselesi. Arzı herkes artırmaya çalışıyor ama 8-10 ayda fabrika yapmak kolay değil. ABD’de 1 yıl izin için uğraşıyorsunuz, rakipler 3 yılda ancak fabrika kurabiliyor.

Biz çok hızlı yaptık. Çok yüksek gerilimleri de ölçebileceğimiz, dünyadakilerle yarışabilecek laboratuvarlarımız olacak. Bunun temellerini atıyoruz” dedi.

Net kâr artışı yüzde 88 oldu

Astor Enerji’nin 2026 yılının ilk yarısında yurt dışı satışlarının 8,65 milyar TL olarak gerçekleştiğini ve şirketin 19,2 milyar TL’lik net satışlarının yaklaşık yüzde 45’ini oluşturduğunu kaydeden Olcay Doğan, “İlk 6 ayda yüzde 7’lik bir büyüme gerçekleştirdik. Geçen sene ilk 6 ayı 384 milyon dolarla kapatmıştık, bu sene aynı dönemde yaklaşık 413 milyon dolarlık bir ciromuz var. Özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrekte daha güçlü büyüme rakamları göreceğiz. Yıl sonu itibarıyla 1,1 milyar dolarlık hedefimizi koruyoruz” bilgilerini paylaştı. Astor Enerji, 2026’nın ilk yarısında net kârını yüzde 88 artırarak 4,6 milyar TL’ye yükseltti.