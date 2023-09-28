Astor Enerji sanayi devleri arasında yerini aldı

Her yıl imalatın ve üretimin ana kaynağı olan sanayinin en büyük şirketlerinin İSO 500 listesi ile açıklandı. Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2022 Araştırmasına göre, 2022 yılında üretimden satışlar önemli bir artış göstererek yüzde 119 oranına ulaştı. Satışlar, 2 trilyon 48 milyar liradan 4 trilyon 485 milyar liraya çıkarak rekor bir seviyeye ulaştı. Şirketlerin net satış, ihracat miktarı, brüt katma değer gibi özelliklerinin dikkate alınarak değerlendirildiği listede; Türkiye’nin yerli transformatör ve anahtarlama ürünleri üreticisi Astor Enerji A.Ş.19 basamak yükselerek 128’inci sırada yer aldı.

Haılatını yüzde 134 artırdı

Değerlendirme döneminde hasılatını yüzde 134 oranında artıran Astor Enerji’ nin; 2023 ilk yarıyıl bilançosu 2022 yılsonuna göre yüzde 56 oranında artarak 10 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı. Ayrıca 2022 yılı Haziran dönemine göre hasılatını yüzde 68 oranında artırarak 4.7 Milyar TL’ye taşıdı. Yurt dışı satışları toplam hasılatının yüzde 33’üne ulaşan şirket, 2023 Haziran ayı itibari ile de net dönem kârını yüzde 150 oranında arttırarak 1.6 Milyar TL’ye yükseltti.

2023 yılında 540 milyon dolar hasılat hedefi olan şirket, siparişlerdeki düzenli artışa bağlı olarak yüzde 40 oranındaki yurt dışı satış hedefini de önümüzdeki dönemde yakalamayı planlıyor.