Astor Enerji temettü teklifini açıkladı

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Astor Enerji, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 2025 yılı karının dağıtımına ilişkin yönetim kurulu kararını duyurdu.

Buna göre şirket yönetim kurulu, 2025 yılı karından pay sahiplerine pay başına brüt 2,1911471 TL, net 1,8624750 TL nakit temettü dağıtılmasını teklif etti. Temettü ödemesinin peşin olarak yapılması planlanırken, teklif 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'nun onayına sunulacak.

Genel kurulda kabul edilmesi halinde nakit kar payı hak kullanım tarihi 15 Ekim 2026, kayıt tarihi 16 Ekim 2026 ve ödeme tarihi ise 19 Ekim 2026 olarak uygulanacak.

Şirket ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) finansal tablolarına göre 2025 yılında 7,67 milyar TL net dönem karı elde ettiğini, ortaklara dağıtılması planlanan toplam brüt nakit temettü tutarının ise 2,19 milyar TL olduğunu bildirdi.