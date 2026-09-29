Astor Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Geçgel’den açıklama

Geçgel, yaptığı yazılı açıklamada, kendisine ve yönetim kurulu başkanı olduğu Astor Enerji A.Ş.'ye ait nakit ve sermaye piyasası varlıkları üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 26 Eylül 2026'da tedbir konulduğunu, 27 Eylül 2026'da ise Astor Enerji A.Ş. üzerindeki tedbirin kaldırıldığını belirtti.

Sosyal medya ve bazı basın yayın organlarında 27 Eylül'den bu yana kendisinin ABD'de bulunduğuna ilişkin haber, yorum ve paylaşımların kamuoyuna yansıdığını aktaran Geçgel, bu nedenle açıklama yapma gereği duyduğunu ifade etti.

Geçgel, şirketin ABD'deki müşterileriyle imzaladığı sözleşme ve taahhütlerin yerine getirilmesi, tedarik edilecek elektromekanik ekipmanların satış sonrası servis hizmetlerinin koordine edilmesi ve ABD'de yapılması düşünülen yatırımların projeksiyonunun değerlendirilmesi amacıyla, söz konusu tedbir kararından önce ve planlı olarak 20 Eylül 2026'da gerçekleştirdiği iş seyahatinden 29 Eylül 2026'da yurda döndüğünü kaydetti.

Şirketin ticari faaliyetlerinde ve ABD'de bulunan müşterileriyle sözleşmelerinin ifasında herhangi bir aksama veya olumsuz durum bulunmadığını belirten Geçgel, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Tarafımın ve şirketimin söz konusu soruşturma kapsamında hakkında bir kısım iddialar bulunan kişi, şirket veya spekülatif yapılarla hukuki irtibatı bulunmamaktadır."

Geçgel, ticari itibarını ve saygınlığını zedeleyici gerçek dışı paylaşımların hukukçuları tarafından dikkatle ve hassasiyetle incelendiğini belirterek, söz konusu gerçek dışı bilgileri paylaşan ve yayan kişi ve kurumlar aleyhine gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulması için hazırlıkların devam ettiğini bildirdi.

Halka açık bir şirketin Yönetim Kurulu Başkanı olmanın verdiği yüksek sorumluluk duygusuyla ülke için üretmeye ve katma değer sağlamaya devam edeceğini vurgulayan Geçgel, şirket veya kendisi tarafından doğruluğu KAP ya da resmi internet sitesi aracılığıyla teyit edilmeyen gerçek dışı bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.